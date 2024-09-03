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Визначення міжнародних стандартів юридичної професії сприятиме забезпеченню високого рівня професіоналізму правників та підвищенню якості правосуддя – член ВРП Інна Плахтій

12:11, 3 вересня 2024
У ВРП презентували проекти змін до Класифікатора професій в частині правничої професії, а також проєкти стандартів професій «Суддя», «Прокурор» та «Юридичний радник».
Визначення міжнародних стандартів юридичної професії сприятиме забезпеченню високого рівня професіоналізму правників та підвищенню якості правосуддя – член ВРП Інна Плахтій
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У Вищій раді правосуддя відбулося обговорення результатів проекту «Реформа класифікатора та розробка стандартів юридичної професії».

Під час заходу були презентовані проекти змін до Класифікатора професій в частині правничої професії, а також проєкти стандартів професій «Суддя», «Прокурор» та «Юридичний радник».

Член ВРП Інна Плахтій зазначила, що стандарти юридичної професії є надважливими, першочергово для забезпечення якості правосуддя. Адже вони визначають чіткі вимоги для кваліфікації та компетенції юристів. І це сприяє забезпеченню високого рівня професіоналізму. Це гарантує, що правосуддя буде здійснюватися компетентними та підготовленими фахівцями, що підвищує довіру громадськості до судової системи.

Вона також наголосила, що юридичні стандарти є важливими для захисту прав і свобод людей, оскільки ці стандарти вимагають від юристів дотримання етичних норм і принципів верховенства права. Це знижує ризик зловживання правом або неналежного виконання професійних обов’язків.

Наявність стандартів підвищує рівень професійної відповідальності, оскільки чіткі вимоги визначають межі професійної відповідальності юристів. Це стимулює їх до якісного виконання своїх професійних обов’язків, а також полегшує процес їх оцінки, зазначила Інна Плахтій.

Крім того, стандарти є важливі для підготовки та розвитку кадрів. Вони будуть використовуватися як основа нових освітніх програм і підвищення кваліфікації юристів. Допомагатимуть визначити, які знання і навички є найважливішими для професійного розвитку юриста.

Також важливою є етична складова, визначена стандартами, оскільки це включає вимоги до етичної поведінки, що є ключовим фактором у побудові довіри між юридичною спільнотою та суспільством.

Інна Плахтій висловила упевненість в успішній реалізації реформи класифікатора та впровадження стандартів юридичної професії.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Офісі Президента фіналізують роботу над Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства.

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