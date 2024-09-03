Определение международных стандартов юридической профессии будет способствовать обеспечению высокого уровня профессионализма юристов и повышению качества правосудия – член ВСП Инна Плахтий

В ВСП презентовали проекты изменений в Классификатор профессий в части юридической профессии, а также проекты стандартов профессий «Судья», «Прокурор» и «Юридический советник».

В Высшем совете правосудия состоялось обсуждение результатов проекта «Реформа классификатора и разработка стандартов юридической профессии».

Во время мероприятия были представлены проекты изменений в Классификатор профессий в части юридической профессии, а также проекты стандартов профессий «Судья», «Прокурор» и «Юридический советник».

Член ВСП Инна Плахтий отметила, что стандарты юридической профессии сверхважны, в первую очередь для обеспечения качества правосудия. Ведь они определяют четкие требования квалификации и компетенции юристов. И это способствует обеспечению высокого уровня профессионализма. Это гарантирует, что правосудие будет осуществляться компетентными и подготовленными специалистами, что повышает доверие общественности к судебной системе.

Она также подчеркнула, что юридические стандарты важны для защиты прав и свобод людей, поскольку эти стандарты требуют от юристов соблюдения этических норм и принципов верховенства права. Это снижает риск злоупотребления правом или ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Наличие стандартов повышает уровень профессиональной ответственности, поскольку четкие требования определяют пределы профессиональной ответственности юристов. Это стимулирует их к качественному выполнению своих профессиональных обязанностей, а также облегчает процесс оценки, отметила Инна Плахтий.

Кроме того, стандарты важны для подготовки и развития кадров. Они будут использоваться в качестве основы новых образовательных программ и повышения квалификации юристов. Помогут определить, какие знания и навыки являются важнейшими для профессионального развития юриста.

Также важна этическая составляющая, определенная стандартами, поскольку это включает требования к этическому поведению, что является ключевым фактором в построении доверия между юридическим сообществом и обществом.

Инна Плахтий выразила уверенность в успешной реализации реформы классификатора и внедрении стандартов юридической профессии.

В мероприятии приняли участие представители Министерства экономики Украины, Национального агентства квалификации, органов судейского самоуправления, судьи, прокуроры, представители высших учебных заведений, общественных организаций, проектов международной технической помощи и другие юристы.

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