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ВС постановил, как квалифицировать оскорбительные высказывания и угрозы убийством в отношении судьи в помещении суда

12:29, 3 сентября 2024
КУС ВС подчеркнул, что оскорбительные высказывания, угроза убийством в отношении судьи свидетельствуют о наличии умысла в действиях лица на вмешательство в деятельность судьи и совершении угрозы в отношении него.
ВС постановил, как квалифицировать оскорбительные высказывания и угрозы убийством в отношении судьи в помещении суда
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Оскорбительные высказывания, угроза убийством в отношении судьи путем применения боевой гранаты в помещении суда, свидетельствуют о наличии умысла в действиях лица на вмешательство в деятельность судьи и совершении угрозы в отношении него. Об этом говорится в постановлении Верховного Суда коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда от 8 августа 2024 года по делу № 396/419/20 (производство № 51-7816км23).

У касаційній скарзі засуджений стверджував, що у справі не доведено поза розумним сумнівом наявність у його діях умислу на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 376, ч. 1 ст. 377 КК України.

За обставинами провадження засуджений у приміщенні місцевого суду вчинив погрозу вбивством щодо судді цього суду у зв’язку з  його діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя – розглядом скарги, де він був потерпілим. Окрім того, засуджений втручався в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків.

Місцевий суд, врахувавши заяву судді до поліції та повідомлення Вищій раді правосуддя про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя, дійшов висновку про те, що засуджений усвідомлював, що висловлює погрози фізичною розправою на адресу судді. В судовому засіданні він поводився агресивно, під час вирішення відводу судді неодноразово заходив до його кабінету, образливо висловлювався, погрожував застосувати бойову гранату в приміщенні суду. Зважив місцевий суд і на висновок судово-психіатричної експертизи про те, що на момент вчинення правопорушень засуджений міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

ККС ВС погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій, що за таких обставин дії засудженого кваліфіковані за ч. 1 ст. 376, ч. 1 ст. 377 КК України правильно.

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