Псевдоволонтер из Львовщины, который продавал гуманитарную помощь, получил приговор

Для завладения гуммопомощи он использовал удостоверение участника боевых действий.

Иллюстративное фото, источник - nashemisto.dp.ua

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На Львовщине к 2,5 годам лишения свободы приговорен псевдоволонтер, который присваивал и продавал гуманитарную помощь. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

В суде доказано, что в 2023-204 годах 29-летний мужчина путем обмана завладел гуманитарной помощью, которую в дальнейшем продал.

Для этого он специально подделал и использовал удостоверение участника боевых действий.

Представляясь волонтером и показывая поддельное удостоверение, мужчина получал на складах волонтерских центров Львовщины гуманитарную помощь якобы для воинских частей и бригад.

Таким образом, обвиняемый завладел медицинскими препаратами, вещами первой необходимости и военной амуницией.

Однако полученная гуманитарная помощь так и не поступила в военные подразделения, а была присвоена и продана подсудимым.

В целом задокументировано получение мужчиной безвозмездной гуманитарной помощи на сумму более 230 тыс. грн.

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