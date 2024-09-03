Псевдоволонтер из Львовщины, который продавал гуманитарную помощь, получил приговор

На Львовщине к 2,5 годам лишения свободы приговорен псевдоволонтер, который присваивал и продавал гуманитарную помощь. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
В суде доказано, что в 2023-204 годах 29-летний мужчина путем обмана завладел гуманитарной помощью, которую в дальнейшем продал.
Для этого он специально подделал и использовал удостоверение участника боевых действий.
Представляясь волонтером и показывая поддельное удостоверение, мужчина получал на складах волонтерских центров Львовщины гуманитарную помощь якобы для воинских частей и бригад.
Таким образом, обвиняемый завладел медицинскими препаратами, вещами первой необходимости и военной амуницией.
Однако полученная гуманитарная помощь так и не поступила в военные подразделения, а была присвоена и продана подсудимым.
В целом задокументировано получение мужчиной безвозмездной гуманитарной помощи на сумму более 230 тыс. грн.
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