В Украине на этой неделе прогнозируют местами дождь и грозы

Какую погоду прогнозируют метеорологи в Украине 3-6 сентября.

В ближайшие трое суток в южной части, большинстве центральных, а во вторник, 3 сентября также и в восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На остальной территории не прогнозируется осадков.

3-6 сентября по прогнозам метеорологов ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с, на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, в западных областях 12-17°. Днем 3 июля 25-31°. В среду, 4 сентября, и в четверг, 5 сентября, 23-29°.

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