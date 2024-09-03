У США є загроза руйнування мостів через зміну клімату — вони не витримують різких коливань температури

Повені та екстремальна спека прискорюють процес руйнування мостів.

Ілюстративне фото, міст Золоті Ворота

У Сполучених Штатах Америки є загроза руйнування мостів через зміну клімату. Про це повідомляє газета New York Times.

Зокрема, повені та екстремальна спека прискорюють процес руйнування мостів.

Видання зазначає, що оскільки цього року температура була найвищою всю історію, значна частина інфраструктури США, від автомагістралей до злітно-посадкових смуг, постраждала. Але мости стикаються з особливими ризиками.

«Американські мости, чверть з яких були побудовані до 1960 року, вже потребували ремонту. Але зараз сильна спека та збільшення повеней, пов’язані зі зміною клімату, прискорюють розпад національних мостів, по суті спричиняючи їх передчасне старіння», – йдеться у матеріалі.

Зокрема, це створює загрозу безпеки пересування людей по всій території країни. Наразі знос мостів впливає на ціну товарів та ланцюжки поставок у США.

«Ми маємо кризу мостів, яка конкретно пов’язана з екстремальними погодними явищами», – заявив професор цивільного будівництва в Університеті Колорадо Боулдер Пол Чиновскі. «Це не те, що сталося б за нормальних кліматичних умов. Це те, що відбувається з небаченою досі швидкістю».

Видання зазначає, що мости спроектовані та побудовані десятиліття тому з матеріалів, не призначених для різких коливань температури. Метал конструкцій швидко звужується, що ослаблює мости і робить ризик обвалення максимальним.

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