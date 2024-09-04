Енергоатом спростував інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

Енергоатом заявив, що один з блоків був розвантажений на 33% від номінальної потужності.

В «Енергоатомі» заявили, що поширювана сьогодні інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС, є недостовірною, на станції не відбулося жодних аварій. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«З метою припинення поширення недостовірної інформації про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС Енергоатом повідомляє: Жодної аварії на Південноукраїнській АЕС не сталося. В роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, і блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності», - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі заявляють, що зауваження буде усунено після того, як фахівці НЕК «Укренерго» відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії. У компанії також наголосили, що подія не пов'язана із ремонтною кампанією, а спровокована російськими обстрілами інфраструктури.

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