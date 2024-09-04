Верховна Рада заборонила використання пальмової олії у продуктах харчування

В Україні заборонили використовувати трансжири у харчових продуктах.

У середу, 4 вересня, Верховна Рада ухвалила законопроект 5148, який передбачає заборону використання пальмової олії у харчових продуктах, зокрема у дитячому харчуванні.

Зокрема законопроект передбачає:

- вдосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з безпечністю та якістю дитячого харчування;

- підвищення якості харчових продуктів;

- гармонізацію українського законодавства у сфері дитячого харчування з вимогами законодавства держав-членів Європейського Союзу;

«Це важливий крок для України та її майбутнього, це здоровʼя нашої нації. Відтепер на полицях наших магазинів з кожним днем збільшуватиметься кількість українських, натуральних, органічних продуктів», – заявив ініціатор законопроєкту, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Дмитро Соломчук.

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