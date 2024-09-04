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«Я уже давно хотел уволиться, но отставка все же стала для меня неожиданностью, я даже отчет оформить не успел» — Денис Малюська

15:34, 4 сентября 2024
Министр юстиции Денис Малюська рассказал народным депутатам о победе над рейдерством и о том, что делать с Минюстом дальше
«Я уже давно хотел уволиться, но отставка все же стала для меня неожиданностью, я даже отчет оформить не успел» — Денис Малюська
Фото - Facebook-страница Дениса Малюськи
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Верховная Рада 4 сентября 2024 года уволила Дениса Малюську с должности министра юстиции в отставку.

Утром Денис Малюська посетил заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, где коротко отчитался в своей деятельности на должности министра юстиции.

Прежде всего, Денис Малюська рассказал, что «просился» в отставку уже давно, но вместе с тем желание уволить его именно в сентябре, стало для него неожиданностью.

«Отставка назревала давно. Я просился, обращался несколько месяцев. Но отставка стала для меня немного неожиданной. Я банально не успел оформить отчет должным образом. Так случилось, что политический вес моей отставки назрел вчера. 3 сентября я подал заявление об отставке», - рассказал депутатам Денис Малюська.

Из-за быстроты событий, министр юстиции едва успел выполнить наиболее важные задачи.

«Весь вечер, всю ночь, все утро я закрывал «хвосты» в виде документов, поручений и прочего, чтобы новый министр мог работать на своей должности, начиная не с нуля», - сообщил Денис Малюська.

Денис Малюська также рассказал депутатам, что за то время, когда он был министром юстиции (с 29 августа 2019 года), он может «гордиться сделанным на своей должности».

Наибольших успехов, по словам уже бывшего главы Минюста, удалось достичь в сфере государственной регистрации и пенитенциарной сфере.

«Рейдерство уже несколько лет как профессия или как фактор, влияющий на бизнес-среду, уже не существует. Да, незаконные действия в сфере регистрации еще случаются, но это единичные случаи», - отметил Денис Малюська.

Также, по данным Дениса Малюськи, более-менее удалось навести порядок в пенитенциарной системе страны.

В частности, стало меньше жалоб на нарушение прав человека в местах лишения свободы.

«Пенитенциарная система полностью перестроена, часть государственных предприятий, работающих в этой сфере, выведены из убыточного состояния, а другие переданы на ликвидацию с долгами. В настоящее время предприятия пенитенциарной сферы осуществляют хозяйственную деятельность и выполняют заказы для военных администраций и Министерства обороны», – рассказал Денис Малюська.

Проблемными, по данным министра, остаются сфера ответственности Государственной исполнительной службы и система судебной экспертизы, где еще предстоит многое изменить.

«В сфере судебной экспертизы нам не все удалось сделать, хотя ситуация уже гораздо лучше, чем еще несколько лет назад. У судебных экспертов выросла зарплата, исчезли очереди на экспертизы, поскольку, чем больше экспертиз сделают эксперты, тем больше они заработают денег», – рассказал Денис Малюська.

Также он добавил, что проблемы остаются и в сфере конфискации активов РФ и в спорах за пределами Украины, поскольку немалое количество споров, например с недобропорядочными поставщиками, происходят в иностранных юрисдикциях.

По итогам заседания Комитета все 14 присутствующих народных депутатов решили рекомендовать Верховной Раде рассмотреть заявление Дениса Малюськи об отставке.

Автор Вячеслав Хрипун

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