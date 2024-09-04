Как перевести выплату жилищной субсидии или льготы по почте на банк: алгоритм действий

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напоминает, что получатели жилищной субсидии или льготы могут получать соответствующие выплаты через отделение почтовой связи или банковское учреждение.
Подать заявление на изменение способа выплаты можно онлайн — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно авторизироваться на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
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