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Как перевести выплату жилищной субсидии или льготы по почте на банк: алгоритм действий

22:00, 4 сентября 2024
Подать заявление на изменение способа выплаты можно онлайн.
Как перевести выплату жилищной субсидии или льготы по почте на банк: алгоритм действий
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напоминает, что получатели жилищной субсидии или льготы могут получать соответствующие выплаты через отделение почтовой связи или банковское учреждение.

Подать заявление на изменение способа выплаты можно онлайн — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно авторизироваться на вебпортале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

  •  В разделе «Коммуникации по ПФУ» нажмите пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу», выберите «Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы».
  •  Заполните необходимые поля формы заявления и загрузите цветную скан копию справки банка с реквизитами счета.
  •  Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».
  •  Состояние обработки заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

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