В Житомирской области мужчине грозит до 10 лет заключения за подрыв дамбы гранатой

К счастью, утечки воды на дома не произошло.

Иллюстративное фото

Жителя Ружинского общества будут судить за подрыв дамбы на пруду. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, житель местной общины в июле совершил подрыв дамбы на пруду государственного предприятия «Укррыба» в пгт Ружин Бердичевского района.

Установлено, что обвиняемый вместе с приятелем в полночь прогуливались по мосту гидросооружения. Тогда молодой человек решил повредить государственное имущество, которое находится в пользовании рыбохозяйственного общества. Он вынул из кармана гранату, отсоединил взрыватель и бросил боевой запас на дно водоема. Разрывом гранаты повреждена плотина.

К счастью, взрыв услышали работники пожарной части. Они оперативно отремонтировали разрушенные доски, исключив утечку массива воды и нежелательные последствия, в частности, для неподалеку расположенных гимназии, автостанции и других домов.

В суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя по факту законченного покушения на умышленное повреждение чужого имущества и незаконного обращения с боевыми припасами (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч.1 ст. 263 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание – лишение свободы от трех до десяти лет.

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