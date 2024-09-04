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Україні списали 9 млрд доларів боргу після реструктуризації – Мінфін

16:08, 4 вересня 2024
Україна завершила операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором.
Україні списали 9 млрд доларів боргу після реструктуризації – Мінфін
Фото: ukrinform.com
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Міністерства фінансів України повідомило, що країна успішно завершила реструктуризацію своїх зобов'язань, завдяки чому державний та гарантований державою борг скорочено на 9 млрд доларів. Про це поінформували на офіційному сайті відомства.

«Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором», - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій «Укравтодору» на суму близько 20,5 млрд доларів на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю 15,2 млрд доларів.

«В результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько 9 млрд доларів США», - продовжили в міністерстві.

Також там додали, що це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди й зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%).

«Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу», - заявили у Мінфіні.

Відтак, боргові виплати зменшуються на 93%, що заощадить 11,4 млрд доларів протягом наступних трьох років.

Нагадаємо, раніше кредитори України схвалили реструктуризацію боргу на 20 мільярдів доларів.

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