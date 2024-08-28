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Кредитори України схвалили реструктуризацію боргу на 20 мільярдів доларів

19:38, 28 серпня 2024
Мінфін оголосив про успішне голосування кредиторів на користь реструктуризації єврооблігацій України та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору.
Кредитори України схвалили реструктуризацію боргу на 20 мільярдів доларів
Джерело фото: ЗМІ
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Власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю 20,47 млрд доларів США проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

У результаті конструктивного переговорного процесу з власниками єврооблігацій, 97,38% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію, що перевищує необхідний поріг у дві третини голосів. Кожна серія єврооблігацій в обігу отримала понад 95% голосів підтримки від власників, що значно перевищує мінімально необхідні 50% для того, щоб угода про реструктуризацію набула чинності та дозволила здійснити запропонований обмін існуючих єврооблігацій на нові.

Реструктуризація передбачає 

  • номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на 8,5 млрд дол. США, 
  • зменшення боргових платежів на 11,4 млрд дол. США протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на 22,75 млрд дол. США до 2033 року (скорочення на понад 75%),
  • збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).

Як пишуть у Мінфіні, угода забезпечує найбільше списання боргу за чистою приведеною вартістю розміром приблизно 60% для суверенних емітентів з 2012 року та передбачає випуск першого боргового інструменту з умовним компонентом, що був затверджений відповідно до нової методології МВФ щодо оцінки ризику та стійкості суверенного боргу.

За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, така підтримка дозволяє Україні провести реструктуризацію всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору.

Він зазначив, що ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дозволить дотримуватись цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України.

Після отримання позитивних результатів голосування, яке почалось 9 серпня та завершилось 27 серпня, процес реструктуризації переходить до фінального етапу – до фази розрахунків. У Мінфіні пишуть, що очікується, що проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.

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