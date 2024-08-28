Держава робить усе можливе для подолання викликів, які постали перед церквою в Україні – Володимир Зеленський

Президент зустрівся з представниками Вселенського Патріархату.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Вселенського Патріархату: митрополитом Української православної церкви Канади, архієпископом Вінніпезьким Іларіоном, митрополитом Пісідійським Іовом, патріаршим дияконом Епіфанієм та екзархом Вселенського Патріарха в Україні єпископом Михаїлом під час якої подякував представникам Константинопольської православної церкви та його Всесвятості Варфоломію за молитви за Україну та українців.

Володимир Зеленський нагадав, що в Україні очікують на візит Його Всесвятості, та наголосив, що це дуже важливо для нашої держави. За словами Президента, держава робить усе можливе для подолання викликів, які постали перед церквою в Україні.

«Зрозуміло, що це виклики не одноденні й не сьогодні вони з'явилися. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб у цьому напрямі справді також була стабільність і був мир. Для нас це дуже важливо», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із рф.

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