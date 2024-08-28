Цілодобове проведення медичних оглядів ВЛК та гарантовані обсяги мобілізації - протокол Ради оборони Києва

Вирішено укомплектувати діючі позаштатні ВЛК при обʼєднаних центрів мобілізації до обсягів, що забезпечують цілодобове проведення медичних оглядів та гарантоване проведення заходів мобілізації.

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Рада оборони міста Києва згідно протоколу від 28 серпня вирішила, що робота ВЛК має бути цілодобовою.

Отже, вирішено наступне.

Уточнити склад адміністрацій обʼєднаних центрів мобілізації, до яких в обовʼязковому порядку включити: представників районних в місті Києві державних адміністрацій, районних ТЦК, райуправлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоровʼя районних у Києва держадміністрацій для координації та контролю за роботою лікарів включених до складу ВЛК

Визначити режим роботи адміністрації обʼєднаних центрів мобілізації, який здатний забезпечити вивчення військово-облікових ознак військовозобовʼязаних, проведенн медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни.

Забезпечити пропускну спроможність обʼєднаних центрів мобілізації, які дозволяють здійснювати формування команд та відправку військовозобовʼязаних до військових частин в обсягах, визначених Генштабом ЗСУ.

Укомплектувати діючі позаштатні ВЛК при обʼєднаних центрів мобілізації до обсягів, що забезпечують цілодобове проведення медичних оглядів та гарантоване проведення заходів мобілізації.

Рішення підписали співкерівники Ради оборони Києва - мер Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



Автор: Наталя Мамченко

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