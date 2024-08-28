Круглосуточное проведение медицинских осмотров ВЛК и гарантированные объемы мобилизации - протокол Совета обороны Киева

Решено укомплектовать действующие внештатные ВЛК при объединенных центрах мобилизации до объемов, обеспечивающих круглосуточное медицинское освидетельствование и гарантированное проведение мероприятий мобилизации.

Совет обороны города Киева согласно протоколу от 28 августа решил, что работа ВЛК должна быть круглосуточной.

Итак, решено следующее.

Уточнить состав администраций объединенных центров мобилизации, в которые в обязательном порядке включить: представителей районных в Киеве государственных администраций, районных ТЦК, райуправлений ГУ Национальной полиции в Киеве, отделов здравоохранения районных в Киеве госадминистраций для координации и контроля за работой врачей, включенных в состав ВЛК

Определить режим работы администрации объединенных центров мобилизации, способный обеспечить изучение военно-учетных признаков военнообязанных, проведений медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в установленные сроки.

Обеспечить пропускную способность объединенных центров мобилизации, позволяющих осуществлять формирование команд и отправку военнообязанных в воинские части в объемах, определенных Генштабом ВСУ.

Укомплектовать действующие внештатные ВЛК при объединенных центрах мобилизации объемов, обеспечивающих круглосуточное проведение медицинских осмотров и гарантированное проведение мероприятий мобилизации.

Решение подписали соруководители Совета обороны Киева – мэр Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Автор: Наталя Мамченко

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