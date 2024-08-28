Размер заработной платы прокуроров нужно увеличить – Совет прокуроров

В Совете прокуроров считают, что размер должностного оклада прокуроров искусственно ограничен исполнительной властью.

Совет прокуроров Украины обратился к Премьер-министру с просьбой поручить Министерству финансов прекратить дискриминационную практику искусственного занижения размера должностного оклада прокуроров.

Как отметили в Совете прокуроров, с 1 января 2021 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, остается «замороженным» на уровне 1 600 гривен.

Предложение сохранить указанный размер прожиточного минимума для определения должностного оклада содержится также и в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, то есть фактически предлагается сохранить существующий порядок расчета должностного оклада и дальше.

При этом для расчета вознаграждения судей, заработной платы работников налоговых и таможенных органов с 2021 года используется (и предложено использовать в 2025-2027 годах) также «замороженный» размер прожиточного минимума, но в сумме 2 102 гривны.

Вместе с тем, с 1 января 2024 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц определен в сумме 3028 гривен.

Подобный подход государства к вознаграждению прокуроров в Совете прокуроров назвали «нарушением гарантий независимости прокуроров относительно надлежащего материального, социального обеспечения».

Также в Совете прокуроров отметили, что попытки решить проблему напрямую с Министерством финансов успеха не принесли, поскольку в Минфине сообщили, что все деньги идут на обеспечение отпора агрессии РФ.

В связи с этим в Совете прокуроров сообщили, что действующих прокуроров также нужно мотивировать к эффективной работе, в частности путем качественного финансового обеспечения.

По данным Совета прокуроров, по состоянию на 22 июля 2024 года прокуроры осуществляют процессуальное руководство и поддерживают публичное обвинение в отношении 136 778 фактов агрессии РФ и военных преступлений, в 18 273 фактах преступлений против национальной безопасности и т. п., не считая других уголовных производств.

Также в Совете прокуроров отметили, что необходимо определить базовый размер должностного оклада прокурора окружной прокуратуры на уровне прожиточного минимума, который установлен для определения базового размера должностного оклада судьи, то есть на уровне 2 102 гривны.

Автор: Вячеслав Хрипун

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