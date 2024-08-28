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Мать должностного лица Полтавского ОТЦК купила квартиру более чем за 1,9 млн грн, но не имела на то достаточных законных доходов – НАПК

19:56, 28 августа 2024
Как отмечают в НАПК, женщина приобрела квартиру в центре Полтавы площадью 97,7 квадратных метров, не имея на то финансовой возможности.
Мать должностного лица Полтавского ОТЦК купила квартиру более чем за 1,9 млн грн, но не имела на то достаточных законных доходов – НАПК
Источник фото: НАЗК
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Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными и конфискацию активов заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на более чем 1,9 млн грн. Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Как отмечают в НАПК, во время проведения мониторинга образа жизни должностного лица было установлено, что в мае 2023 года его мать приобрела квартиру в центре Полтавы площадью 97,7 кв.м. за более чем 1,9 млн грн не имея на то финансовой возможности.

В то же время НАПК обнаружило, что фактически этой квартирой пользовалось само должностное лицо и члены его семьи.

В силу выявленных фактов прокурор обратился в суд с иском о взыскании с такого должностного лица территориального подразделения указанного актива в доход государства (гражданская конфискация).

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