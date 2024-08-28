Мать должностного лица Полтавского ОТЦК купила квартиру более чем за 1,9 млн грн, но не имела на то достаточных законных доходов – НАПК

Как отмечают в НАПК, женщина приобрела квартиру в центре Полтавы площадью 97,7 квадратных метров, не имея на то финансовой возможности.

Источник фото: НАЗК

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными и конфискацию активов заместителя начальника Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на более чем 1,9 млн грн. Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Как отмечают в НАПК, во время проведения мониторинга образа жизни должностного лица было установлено, что в мае 2023 года его мать приобрела квартиру в центре Полтавы площадью 97,7 кв.м. за более чем 1,9 млн грн не имея на то финансовой возможности.

В то же время НАПК обнаружило, что фактически этой квартирой пользовалось само должностное лицо и члены его семьи.

В силу выявленных фактов прокурор обратился в суд с иском о взыскании с такого должностного лица территориального подразделения указанного актива в доход государства (гражданская конфискация).

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