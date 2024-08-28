Мати посадовця Полтавського ОТЦК купила квартиру за понад 1,9 млн грн, але не мала на те достатніх законних доходів – НАЗК

Як зазначають у НАЗК, жінка придбала квартиру у середмісті Полтави площею 97,7 квадратних метрів, не маючи на те фінансової можливості.

Джерело фото: НАЗК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими та конфіскацію активів заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на понад 1,9 млн грн. Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Як зазначають у НАЗК, під час проведення моніторингу способу життя посадовця було встановлено, що у травні 2023 року його мати придбала квартиру у середмісті Полтави площею 97,7 кв.м. за понад 1,9 млн грн не маючи на те фінансової можливості.

Водночас НАЗК виявило, що фактично цією квартирою користувався сам посадовець та члени його сім’ї.

З огляду на виявлені факти, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи територіального підрозділу указаного активу в дохід держави (цивільна конфіскація).

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