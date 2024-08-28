Практика судів
  1. В Україні

Зеленський щодо законопроєкту про Telegram заявив, що дуже обережно ставиться до регулювання таких процесів

18:22, 28 серпня 2024
За словами Президента, політика країни в цьому питанні базується на принципах взаємодії в межах ЄС.
Зеленський щодо законопроєкту про Telegram заявив, що дуже обережно ставиться до регулювання таких процесів
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація із засновником месенджера Telegram Павлом Дуровим у Франції наразі жодним чином не впливає на роботу месенджера в Україні, зазначивши, що політика країни в цьому питанні базується на принципах взаємодії в межах ЄС.

«Про Дурова скажу, що не знаю деталей цієї справи. Мені здається, ніхто не знає деталей цієї справи... На сьогодні це жодним чином не впливає на те, що Telegram працює в Україні», - заявив Президент на пресконференції в Києві, якого цитує Інтерфакс-Україна.

За його словами, політика України в цьому питанні базується на принципах взаємодії в рамках ЄС.

«Ми працюємо як майбутня країна ЄС, має бути розмова серед країн ЄС», - сказав Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання про безпекові ризики роботи Telegram та зареєстрований відповідний законопроєкт про регулювання роботи цього месенджера в Україні, Президент сказав:

«Я дуже обережно ставлюся до регулювання таких процесів, тому що спочатку ГУР попросить, потім інша розвідка – ще щось, СБУ – попросить третє, і таким чином можна все зарегулювати».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті повернулися до питання регулювання Telegram в Україні з опцією його заборони у разі, якщо соцмережа не піде на співпрацю з владою. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Планований від закону про підвищення податків ресурс у 125 млрд грн «розтанув» до 30 млрд — з проекту прибрали низку норм

З законопроекту про підвищення податків прибрали військовий збір для юросіб третьої групи і податок на надприбуток банків, останній - за вимогою МВФ.

Суди почали застосовувати закон про декриміналізацію дрібних крадіжок до вже засуджених — про що йдеться в перших ухвалах

Чи звільняють суди вже засуджених у звʼязку зі вступом в силу закону про декриміналізацію дрібних крадіжок.

Микита Потураєв вважає, що настав час заборонити Telegram, бо він паплюжить репутацію громадських організацій і держорганів

Захист Telegram дорівнює захисту права паплюжити репутацію громадських організацій, вважає голова Комітету Микита Потураєв, а представники ГО, зі свого боку, пропонують заборонити Telegram законом про санкції.

Обрано новий склад КДКП по квоті прокуратури: відомі прізвища

Також обрані нові члени Ради прокурорів.

У прокурора Офісу Генерального прокурора знайшли громадянство РФ: тепер його звільнять

Прокурор вважає, що він став жертвою провокації, оскільки раніше відмовився стати конфіденційним агентом СБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області