Зеленський щодо законопроєкту про Telegram заявив, що дуже обережно ставиться до регулювання таких процесів

За словами Президента, політика країни в цьому питанні базується на принципах взаємодії в межах ЄС.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація із засновником месенджера Telegram Павлом Дуровим у Франції наразі жодним чином не впливає на роботу месенджера в Україні, зазначивши, що політика країни в цьому питанні базується на принципах взаємодії в межах ЄС.

«Про Дурова скажу, що не знаю деталей цієї справи. Мені здається, ніхто не знає деталей цієї справи... На сьогодні це жодним чином не впливає на те, що Telegram працює в Україні», - заявив Президент на пресконференції в Києві, якого цитує Інтерфакс-Україна.

За його словами, політика України в цьому питанні базується на принципах взаємодії в рамках ЄС.

«Ми працюємо як майбутня країна ЄС, має бути розмова серед країн ЄС», - сказав Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання про безпекові ризики роботи Telegram та зареєстрований відповідний законопроєкт про регулювання роботи цього месенджера в Україні, Президент сказав:

«Я дуже обережно ставлюся до регулювання таких процесів, тому що спочатку ГУР попросить, потім інша розвідка – ще щось, СБУ – попросить третє, і таким чином можна все зарегулювати».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті повернулися до питання регулювання Telegram в Україні з опцією його заборони у разі, якщо соцмережа не піде на співпрацю з владою. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

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