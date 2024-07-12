Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У Верховній Раді повернулися до обговорення законопроекту про заборону користування Telegram посадовцям, якщо той не надасть Нацраді структуру власності

07:30, 12 липня 2024
Комітети Верховної Ради обговорили законопроект Миколи Княжицького про регулювання Telegram в Україні.
У Верховній Раді повернулися до обговорення законопроекту про заборону користування Telegram посадовцям, якщо той не надасть Нацраді структуру власності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У парламенті повернулися до питання регулювання Telegram в Україні. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом пропонується зобов’язати Telegram на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо. Також пропонується заборонити державним органам і посадовцям користуватися Telegram, якщо його структура власності розкрита не буде і відповідно в Україні її визнають «непрозорою». Пропонується також у разі нерозкриття власником Telegram даних про структуру власності заборонити використовувати соцмережу банкам для інформування клієнтів тощо.

Отже, 10 липня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, який очолює Микита Потураєв, і Комітет Верховної Ради з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин за підтримки проєкту Ради Європи «Захист свободи слова та свободи медіа в Україні» провели круглий стіл з обговорення вказаного законопроекту.

Як вказав Микола Княжицький, «про небезпечність телеграму регулярно нагадують усі державні органи, серед них - РНБО, СБУ, Нацполіція, Міноборони тощо. Тож немає суперечки, що треба врегульовувати такі платформи. Спір може стосуватися лише того, в який спосіб це зробити»..

Він акцентував, що платформи спільного доступу до інформації зараз «перебувають в сірій зоні законодавства», і згадуються лише частково в Законі України «Про медіа».

Заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук нагадала, що в європейському законодавстві медіа та платформи спільного доступу до інформації регулюються різними актами і регулятори не можуть бути однаковими. А Закон «Про медіа» надав можливість реєструватися як медіа окремим користувачам цих платформ, «які поводяться як медіа».

Учасники дискусії по-різному бачать шляхи правового регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації. Частина експертів апелює до нового закону Європейського союзу про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), який розглядає ці платформи як посередників послуг хостингу. Інші - підкреслюють, що Євросоюз не має зараз таких викликів, як Україна, тому нам необхідно результативніше обстоювати свої безпекові інтереси.

Як повідомляє сайт парламенту, «присутні зійшлись на думці, що органи державної влади, місцевого самоврядування, посадові особи повинні припинити послуговуватись сервісами телеграму, оскільки його репутація є сумнівною».

Нагадаємо, що 28 лютого Комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Також він назвав Telegram «каналом ФСБ» і закликав державні органи користуватися іншими соцмережами, зокрема тими, які належать компанії Марка Цукерберга Meta. Нагадаємо, що наразі перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, і відповідно, скаргами, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів – Верховна Рада ухвалить закон

Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.

Суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК

За порушення правил військового обліку може настати не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність – суд виніс вирок чоловіку, який не приходив до ТЦК за повісткою.

Чоловік побачив у Резерв+, що перебуває у розшуку і добровільно пішов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має 3 дітей, але отримав штраф в 17 тисяч грн – що вирішив суд

Оновлюючи свої дані у Резерв+, він побачив, що перебуває в розшуку, після чого добровільно прибув до ТЦК, але йому виписали штраф у 17 тисяч грн.

Годинники більше переводити не будуть – Комітет рекомендував парламенту прийняти закон

Верховна Рада отримала рекомендацію Комітету прийняти в цілому багатостраждальний закон про припинення практики переведення годинників на літній чи зимовий час.

Застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти – у Міноборони пояснили, чи є в зв’язку з цим в України додаткові зобов’язання

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, чому застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти і чи має Україна через це додаткові зобов’язання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області