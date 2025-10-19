Трамп опублікував ШІ-відео, на якому він із короною на голові скидає нечистоти на учасників протесту «No Kings»

На відео Дональд Трамп сидить у з літаку з написом «KING TRUMP».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 18 жовтня у понад 2 600 містах США відбулися масові протести руху No Kings («Ні королям»), спрямовані проти політики американського президента Дональда Трампа.

19 жовтня очільник США опублікував ШІ-відео, на якому він із короною на голові скидає потоки чи то бруду, чи то нечистот, на учасників протесту «No Kings» з літака з написом «KING TRUMP».

Крім того, віцепрезидент США Джей Ді Венс у своєму акаунті у соціальній мережі Bluesky опублікував згенероване штучним інтелектом відео «коронованим» Трампом. У ньому Трамп одягає на голову корону, накидає на плечі королівську мантію та підіймає догори меч. А перед ним стають на коліно і низько схиляють голови представники демократичної партії США, зокрема колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.