Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Трамп опубликовал ИИ-видео, на котором он с короной на голове сбрасывает нечистоты на участников протеста «No Kings»

09:25, 19 октября 2025
На видео Дональд Трамп сидит в самолете с надписью «KING TRUMP».
Трамп опубликовал ИИ-видео, на котором он с короной на голове сбрасывает нечистоты на участников протеста «No Kings»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 октября более чем в 2 600 городах США прошли массовые протесты движения No Kings («Нет королям»), направленные против политики американского президента Дональда Трампа.

19 октября глава США опубликовал ИИ-видео, на котором он с короной на голове сбрасывает потоки то ли грязи, то ли нечистот на участников протеста «No Kings» с самолета с надписью «KING TRUMP».

Кроме того, вице-президент США Джей Д. Венс в своем аккаунте в социальной сети Bluesky опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с «коронованным» Трампом. На нем Трамп надевает на голову корону, накидывает на плечи королевскую мантию и поднимает вверх меч. А перед ним становятся на колени и низко склоняют головы представители Демократической партии США, в частности бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

Венецианская комиссия предоставила законодателям рекомендации по изменениям в дисциплинарной ответственности судей и проверке деклараций добропорядочности – перевод заключения

Венецианская комиссия предоставила народным депутатам конкретные советы, проанализировав три законопроекта, предусматривающие изменения в процедуры Высшего совета правосудия, ВККС относительно привлечения судей к дисциплинарной ответственности и проверки деклараций добропорядочности.

Судью на улице преследовал гражданин, которого судья приговорила к лишению свободы, но апелляционный суд отменил приговор

Неприятная встреча состоялась прямо на пешеходном переходе – судья обратилась в Высший совет правосудия в связи с угрозами от бывшего обвиняемого.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді