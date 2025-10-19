Трамп опубликовал ИИ-видео, на котором он с короной на голове сбрасывает нечистоты на участников протеста «No Kings»

На видео Дональд Трамп сидит в самолете с надписью «KING TRUMP».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 18 октября более чем в 2 600 городах США прошли массовые протесты движения No Kings («Нет королям»), направленные против политики американского президента Дональда Трампа.

19 октября глава США опубликовал ИИ-видео, на котором он с короной на голове сбрасывает потоки то ли грязи, то ли нечистот на участников протеста «No Kings» с самолета с надписью «KING TRUMP».

Кроме того, вице-президент США Джей Д. Венс в своем аккаунте в социальной сети Bluesky опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с «коронованным» Трампом. На нем Трамп надевает на голову корону, накидывает на плечи королевскую мантию и поднимает вверх меч. А перед ним становятся на колени и низко склоняют головы представители Демократической партии США, в частности бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

