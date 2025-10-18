В США вспыхнули масштабные протесты против политики Трампа, видео

Тысячи американцев вышли на протесты против политики Дональда Трампа.

В субботу, 18 октября, в более чем 2 600 городах США прошли массовые протесты движения No Kings («Нет королям»), направленные против политики американского президента Дональда Трампа. Акции также прошли за пределами страны – в Лондоне, Барселоне и Мадриде. Об этом сообщает Reuters.

Организаторы обвиняют Дональда Трампа в попытке превратить США в автократическое государство. Их возмущение вызывает несколько ключевых действий: усиление контроля над иммиграцией, сокращение финансирования университетов, а также вмешательство федеральных властей в дела крупных городов под предлогом борьбы с преступностью.

Самые массовые митинги прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Сан-Франциско. Только в столице, по разным оценкам, собрались сотни тысяч человек.

