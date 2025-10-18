Практика судов
  1. В мире

В США вспыхнули масштабные протесты против политики Трампа, видео

21:24, 18 октября 2025
Тысячи американцев вышли на протесты против политики Дональда Трампа.
В США вспыхнули масштабные протесты против политики Трампа, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 18 октября, в более чем 2 600 городах США прошли массовые протесты движения No Kings («Нет королям»), направленные против политики американского президента Дональда Трампа. Акции также прошли за пределами страны – в Лондоне, Барселоне и Мадриде. Об этом сообщает Reuters.

Организаторы обвиняют Дональда Трампа в попытке превратить США в автократическое государство. Их возмущение вызывает несколько ключевых действий: усиление контроля над иммиграцией, сокращение финансирования университетов, а также вмешательство федеральных властей в дела крупных городов под предлогом борьбы с преступностью.

Самые массовые митинги прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Сан-Франциско. Только в столице, по разным оценкам, собрались сотни тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В бюджет 2026 года заложат 4 млрд на создание 1000 часов украинского контента – заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук

Евгения Кравчук заявила, что очень важно, чтобы эта сумма была проголосована и в первом, и во втором чтении Верховной Радой.

Европарламент подал в Суд ЕС на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году

Европарламент обвиняет Еврокомиссию в том, что та руководствовалась политической целесообразностью, решив разморозить средства для Венгрии, когда потребовался голос Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году, несмотря на проблемы с верховенством права в Венгрии.

Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»

Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, а международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого, акцентировала Елена Шуляк.

Кабмин обновил правила мобилизации ресурсов и действий власти в случае эвакуации населения

Правительственное постановление предусматривает создание транзитных центров и обязанность местных властей привлекать для эвакуации населения транспорт всех форм собственности — как государственный, так и частный.

Непрерывный поток законопроектов, реформирующих судебную власть, вредит общественному доверию – Венецианская комиссия

Постоянная институциональная нестабильность, когда реформы следуют за сменой политической власти, также может быть вредной для общественного доверия к судебной власти как независимого и беспристрастного института, подчеркивает Венецианская комиссия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності