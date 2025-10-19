Практика судів
В іспанському місті Терраса перед Гелловіном заборонили брати з притулків чорних котів, щоб захистити їх від ритуалів

10:01, 19 жовтня 2025
В місті Терраса людям заборонили брати чорних котів із притулків перед Гелловіном.
В іспанському місті Терраса перед Гелловіном заборонили брати з притулків чорних котів, щоб захистити їх від ритуалів
Фото: Getty Images
В іспанському місті Терраса, що на північному сході Каталонії, влада вирішила заборонити людям брати з місцевого притулку чорних котів, щоб захистити тварин від «жорстоких ритуалів» і «будь-яких жахливих практик» під час Гелловіну. Про це повідомляє BBC.

За даними місцевої служби захисту тварин, усі прохання про передачу котів на перетримку або опіку будуть відхилені з 6 жовтня по 10 листопада.

Місцеві чиновники зазначають, що кількість запитів на взяття під опіку чорних котів зазвичай зростає приблизно на Гелловін. І хоч у місті не фіксували жодних випадків жорстокого поводження з чорними котами, такі інциденти були в інших районах.

Тож рішення заборонити брати котів із притулку ухвалили після попереджень груп зоозахисників, щоб захистити тварин від заподіяння шкоди або використання як реквізиту.

Проте притулок може індивідуально розглядати виняткові запити. У міській раді підкреслили, що цей захід є «тимчасовим та винятковим», але не виключили повторення заборони в майбутньому.

