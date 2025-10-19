Практика судов
В испанском городе Терраса перед Хэллоуином запретили забирать из приютов черных кошек, чтобы защитить их от ритуалов

10:01, 19 октября 2025
В городе Терраса людям запретили брать черных кошек из приютов перед Хэллоуином.
В испанском городе Терраса перед Хэллоуином запретили забирать из приютов черных кошек, чтобы защитить их от ритуалов
Фото: Getty Images
В испанском городе Терраса, расположенном на северо-востоке Каталонии, власти решили запретить людям забирать из местного приюта черных кошек, чтобы защитить животных от «жестоких ритуалов» и «любых ужасных практик» во время Хэллоуина. Об этом сообщает BBC.

По данным местной службы защиты животных, все просьбы о передаче кошек на временное содержание или опеку будут отклонены с 6 октября по 10 ноября.

Местные чиновники отмечают, что количество запросов на опеку над черными кошками обычно возрастает примерно во время Хэллоуина. И хотя в самом городе не фиксировались случаи жестокого обращения с черными кошками, подобные инциденты происходили в других районах.

Поэтому решение запретить выдачу кошек из приюта было принято после предупреждений от зоозащитных групп — чтобы защитить животных от возможного вреда или использования в качестве реквизита.

Однако приют может индивидуально рассматривать исключительные запросы. В городском совете подчеркнули, что эта мера является «временной и исключительной», но не исключили возможности повторения запрета в будущем.

Испания

