Компенсація за поранення, контузію чи інвалідність для військовослужбовців — роз’яснення ТЦК

Одноразова допомога надається не лише у випадку поранення під час виконання обов’язків військової служби, а й тим, хто отримав інвалідність під час проходження військової служби внаслідок захворювання або травм.

Харківський обласний ТЦК нагадав, що кожен військовослужбовець, при травмах, контузії або каліцтві отриманих під час виконання бойових завдань може отримати різні види компенсації, та мають право на державну підтримку.

Основні види виплат:

Щомісячне грошове забезпечення — зберігається за останньою посадою. Жодних додаткових заяв чи рапортів подавати не потрібно.

Обмежено придатний/непридатний після поранення або травми.

Якщо після поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, вас визнали обмежено придатним, або непридатним із переглядом через 6–12 місяців, та вивели в розпорядження, то:

протягом двох місяців вам мають виплачувати грошове забезпечення за останньою займаною посадою;

після двох місяців у розпорядженні має виплачуватись також додаткова винагорода — 20 100 гривень.

Додаткова винагорода має виплачуватися до закінчення перебування в розпорядженні.

Матеріальна допомога для соціально-побутових питань — Виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення. Для отримання - подати рапорт на ім'я командира.

Грошова допомога для оздоровлення — щороку також виплачується сума, рівна місячному забезпеченню. Для отримання - подати рапорт на ім'я командира.

Додаткова винагорода — 100 000 грн/місяць протягом лікування чи відпустки після тяжкого поранення. Розраховується вона пропорційно від кількості днів як «бойові» (наприклад, якщо ви в лікарні були 20 днів, то додаткова винагорода становитиме приблизно 65 тисяч гривень). Але це можливо лише у разі тяжкого поранення. І це має бути прописано у висновку ВЛК. Якщо поранення нетяжке, то виплата припиняється.

Документи для отримання:

▪️ Довідка про обставини поранення (від медслужби, ТЦК, медзакладу).

▪️ Передати довідку у стройову частину.

▪️ За потреби - подати рапорт до командира. (В разі припинення виплати - необхідно подати рапорт на ім'я командира щодо включення до наказу про виплату.)

Одноразова грошова допомога — у разі встановлення інвалідності або втрати працездатності без встановлення інвалідності

Сума залежить від групи інвалідності або ступеню втрати працездатності:

▪️ від 400 до 70 кратного прожиткового мінімуму - за інвалідність;

▪️ від 70 до 50 кратного прожиткового мінімуму - за втрату працездатності.

Розмір ОГД залежить від встановленої групи інвалідності та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який переглядається щороку. На січень 2025 року встановлено.

інвалідність I групи — 1 211 200 грн;

інвалідність ІІ групи — 908 400 грн;

інвалідність IІІ групи — 757 000 грн.

Розмір допомоги також залежить від встановленої групи інвалідності:

інвалідність I групи — 363 360 грн;

інвалідність ІІ групи — 272 520 грн;

інвалідність IІІ групи — 211 960 грн.

Для військовослужбовців, які частково втратили працездатність через поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби, базовою сумою, від якої рахуватиметься розмір виплати, є 211 960 гривень.

Приміром, якщо ЕКОПФО встановили вам 20% втрату працездатності, то розмір одноразової допомоги становитиме 42 392 грн.

Документи на отримання:

▪️ Довідка про обставини травми + пройти ВЛК;

▪️ Рішення експертної команди оцінювання повсякденного функціювання особи (ЕКОПФО) для встановлення інвалідності або стуепню часткової втрати працездатності;

▪️ Подати документи через військову частину, ТЦК або до Міноборони.

Порада: упродовж усього періоду лікування бажано перебувати на зв’язку із безпосереднім командиром і повідомляти про всі зміни. Власний досвід показує, що це дозволяє запобігти проблемам із виплатами. Також зберігайте всі медичні документи (форма № 100, висновки ВЛК, ЕКОПФО (МСЕК), довідка про обставини поранення тощо). Без них потім довести своє право на виплати буде дуже проблематично.

