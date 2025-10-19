Компенсация за ранение, контузию или инвалидность для военнослужащих — разъяснение ТЦК

Харьковский областной ТЦК напомнил, что каждый военнослужащий при травмах, контузии или увечьях, полученных во время выполнения боевых задач, может получить различные виды компенсации и имеет право на государственную поддержку.
Основные виды выплат:
Ежемесячное денежное обеспечение — сохраняется по последней должности. Никаких дополнительных заявлений или рапортов подавать не нужно.
Ограниченно пригоден / непригоден после ранения или травмы.
Если после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, вас признали ограниченно пригодным или непригодным с пересмотром через 6–12 месяцев и вывели в распоряжение, то:
Дополнительное вознаграждение выплачивается до окончания пребывания в распоряжении.
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — выплачивается в размере месячного денежного обеспечения. Для получения нужно подать рапорт на имя командира.
Денежная помощь на оздоровление — ежегодно выплачивается сумма, равная месячному обеспечению. Для получения также подается рапорт на имя командира.
Дополнительное вознаграждение — 100 000 грн/месяц в период лечения или отпуска после тяжелого ранения. Рассчитывается пропорционально количеству дней как «боевые» (например, если вы находились в больнице 20 дней, дополнительное вознаграждение составит примерно 65 тысяч гривен). Но это возможно только в случае тяжелого ранения, и это должно быть указано в заключении ВЛК. Если ранение не тяжелое — выплата прекращается.
Документы для получения:
▪️ Справка об обстоятельствах ранения (от медслужбы, ТЦК, медучреждения).
▪️ Передать справку в строевую часть.
▪️ При необходимости — подать рапорт командиру (в случае прекращения выплаты — рапорт о включении в приказ на выплату).
Единовременная денежная помощь — в случае установления инвалидности или потери трудоспособности без установления инвалидности.
Сумма зависит от группы инвалидности или степени утраты трудоспособности:
▪️ от 400 до 70-кратного прожиточного минимума — за инвалидность;
▪️ от 70 до 50-кратного прожиточного минимума — за потерю трудоспособности.
Размер ОГД зависит от установленной группы инвалидности и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который пересматривается ежегодно. На январь 2025 года установлено:
Единовременная помощь предоставляется не только в случае ранения при выполнении обязанностей военной службы, но и тем, кто получил инвалидность во время службы вследствие заболевания или травм.
Размер помощи также зависит от группы инвалидности:
Для военнослужащих, которые частично утратили трудоспособность из-за ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время службы, базовой суммой, от которой рассчитывается размер выплаты, является 211 960 гривен.
Например, если ЭКОПФО установила вам 20% утраты трудоспособности, размер единовременной помощи составит 42 392 грн.
Документы для получения:
▪️ Справка об обстоятельствах травмы + пройти ВЛК;
▪️ Решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО) для установления инвалидности или степени частичной утраты трудоспособности;
▪️ Подать документы через воинскую часть, ТЦК или в Минобороны.
Совет: в течение всего периода лечения желательно поддерживать связь с непосредственным командиром и сообщать о любых изменениях. Практика показывает, что это помогает избежать проблем с выплатами. Также сохраняйте все медицинские документы (форма №100, заключения ВЛК, ЭКОПФО (МСЭК), справка об обстоятельствах ранения и т. д.). Без них потом будет очень трудно доказать свое право на выплаты.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.