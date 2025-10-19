Компенсация за ранение, контузию или инвалидность для военнослужащих — разъяснение ТЦК

Единовременная помощь предоставляется не только в случае ранения при выполнении обязанностей военной службы, но и тем, кто получил инвалидность во время прохождения военной службы вследствие заболевания или травм.

Харьковский областной ТЦК напомнил, что каждый военнослужащий при травмах, контузии или увечьях, полученных во время выполнения боевых задач, может получить различные виды компенсации и имеет право на государственную поддержку.

Основные виды выплат:

Ежемесячное денежное обеспечение — сохраняется по последней должности. Никаких дополнительных заявлений или рапортов подавать не нужно.

Ограниченно пригоден / непригоден после ранения или травмы.

Если после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, вас признали ограниченно пригодным или непригодным с пересмотром через 6–12 месяцев и вывели в распоряжение, то:

в течение двух месяцев вам должны выплачивать денежное обеспечение по последней занимаемой должности;

после двух месяцев в распоряжении также выплачивается дополнительное вознаграждение — 20 100 гривен.

Дополнительное вознаграждение выплачивается до окончания пребывания в распоряжении.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — выплачивается в размере месячного денежного обеспечения. Для получения нужно подать рапорт на имя командира.

Денежная помощь на оздоровление — ежегодно выплачивается сумма, равная месячному обеспечению. Для получения также подается рапорт на имя командира.

Дополнительное вознаграждение — 100 000 грн/месяц в период лечения или отпуска после тяжелого ранения. Рассчитывается пропорционально количеству дней как «боевые» (например, если вы находились в больнице 20 дней, дополнительное вознаграждение составит примерно 65 тысяч гривен). Но это возможно только в случае тяжелого ранения, и это должно быть указано в заключении ВЛК. Если ранение не тяжелое — выплата прекращается.

Документы для получения:

▪️ Справка об обстоятельствах ранения (от медслужбы, ТЦК, медучреждения).

▪️ Передать справку в строевую часть.

▪️ При необходимости — подать рапорт командиру (в случае прекращения выплаты — рапорт о включении в приказ на выплату).

Единовременная денежная помощь — в случае установления инвалидности или потери трудоспособности без установления инвалидности.

Сумма зависит от группы инвалидности или степени утраты трудоспособности:

▪️ от 400 до 70-кратного прожиточного минимума — за инвалидность;

▪️ от 70 до 50-кратного прожиточного минимума — за потерю трудоспособности.

Размер ОГД зависит от установленной группы инвалидности и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который пересматривается ежегодно. На январь 2025 года установлено:

инвалидность I группы — 1 211 200 грн;

инвалидность II группы — 908 400 грн;

инвалидность III группы — 757 000 грн.

Единовременная помощь предоставляется не только в случае ранения при выполнении обязанностей военной службы, но и тем, кто получил инвалидность во время службы вследствие заболевания или травм.

Размер помощи также зависит от группы инвалидности:

инвалидность I группы — 363 360 грн;

инвалидность II группы — 272 520 грн;

инвалидность III группы — 211 960 грн.

Для военнослужащих, которые частично утратили трудоспособность из-за ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания во время службы, базовой суммой, от которой рассчитывается размер выплаты, является 211 960 гривен.

Например, если ЭКОПФО установила вам 20% утраты трудоспособности, размер единовременной помощи составит 42 392 грн.

Документы для получения:

▪️ Справка об обстоятельствах травмы + пройти ВЛК;

▪️ Решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО) для установления инвалидности или степени частичной утраты трудоспособности;

▪️ Подать документы через воинскую часть, ТЦК или в Минобороны.

Совет: в течение всего периода лечения желательно поддерживать связь с непосредственным командиром и сообщать о любых изменениях. Практика показывает, что это помогает избежать проблем с выплатами. Также сохраняйте все медицинские документы (форма №100, заключения ВЛК, ЭКОПФО (МСЭК), справка об обстоятельствах ранения и т. д.). Без них потом будет очень трудно доказать свое право на выплаты.

