Новий конкурс на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради вже оголошено, але є нюанс

07:45, 14 жовтня 2025
У Верховній Раді буде розроблено законопроект, який уточнює повноваження Дорадчої групи експертів під умовною назвою – «запобіжник для ідіотів».
Новий конкурс на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради вже оголошено, але є нюанс
Джерело фото - Facebook-сторінка народного депутата Максима Дирдіна
Комітет Верховної Ради з питань правової політики 13 жовтня 2025 року оголосив новий конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті парламенту.

Документи можна подати з 14 жовтня по 12 листопада (особисто) та по 17 листопада (засобами поштового зв’язку рекомендованим відправленням). 

Як розповідала «Судово-юридична газета», 8 жовтня Верховна Рада не підтримала жодного кандидата на посади суддів Конституційного Суду по своїй квоті. Відтак, виникла необхідність в оголошенні нового конкурсу.

Також у Верховної Ради виникли претензії до Дорадчої групи експертів, яка здійснює попередній відбір кандидатів на посади суддів КСУ. На думку народних депутатів, ДГЕ зневажливо ставиться до парламенту, не бажає ані пояснювати свої рішення, ані взагалі хоч якось комунікувати з народними депутатами.

Як повідомив 13 жовтня голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов, у відповідь Комітет запропонує Верховній Раді законодавчі ініціативи, які будуть стосуватися комунікацій ДГЕ з суб’єктами призначення суддів КСУ, взаємодії ДГЕ з Секретаріатом КСУ, збирання та збереження персональних даних кандидатів на посади суддів КСУ тощо.

«Відповідні напрацювання вже є», – повідомив Денис Маслов.

При цьому відповідні законодавчі ініціативи мають бути ухвалені ще до того, як оголошений Комітетом конкурс вступить у стадію проведення співбесід з кандидатами на посади суддів КСУ.

«Зміни мають бути ухвалені швидко, щоб під час конкурсу ДГЕ вже розуміла, як і що буде відбуватися», повідомили народні депутати.

Як зазначив народний депутат Сергій Власенко («Батьківщина»), умовна робоча назва майбутнього законопроекту – «запобіжник для ідіотів».

«Вказані зміни необхідно розробити та прийняти для того, щоб потім дехто не робив вигляд, що йому щось не зрозуміло або що закон щось там не врегульовує», – розповів Сергій Власенко.

Що стосується умов конкурсу та переліку документів, які необхідно подати кандидатам на посади суддів КСУ, то з ними можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

