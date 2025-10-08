Практика судів
«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

17:51, 8 жовтня 2025
У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.
«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський
У Верховній Раді 8 жовтня 2025 року розкритикували діяльність та поведінку Дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка здійснює попередній відбір суддів Конституційного Суду України для суб’єктів формування КСУ.

Так, перед голосуванням за кандидатів на посади суддів КСУ, з трибуни Верховної Ради жорстко висловився на адресу ДГЕ народний депутат Федір Веніславський («Слуга народу»).

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада нічого», зазначив Федір Веніславський.

У свою чергу голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов («Слуга народу») пообіцяв Дорадчій групі експертів «проблеми».

«Мета Дорадчої групи експертів – сприяння суб’єктам призначення у визначенні моральних якостей кандидатів і їх професійного рівня. Однак належної комунікації з Комітетом у ДГЕ не було. На думку Комітету, необхідні законодавчі зміни стосовно ДГЕ, які нами будуть надані парламенту», повідомив Денис Маслов.

Нагадаємо, що з лютого 2025 року між Комітетом ВРУ з питань правової політики та Дорадчою групою експертів триває конфлікт. У парламенті звинуватили ДГЕ у небажанні пояснювати свої рішення стосовно тих чи інших кандидатів на посади суддів КСУ, а також у небажанні взагалі якось спілкуватися з Комітетом правової політики.

Дорадча група експертів складається з трьох українських представників (від Верховної Ради, Президента та Ради суддів України) та трьох іноземних експертів у сфері права. При цьому «контрольний голос» належить іноземним експертам.  

8 жовтня 2025 року Верховна Рада не підтримала жодного кандидата на дві посади суддів КСУ по своїй квоті.

Автор: В’ячеслав Хрипун

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
