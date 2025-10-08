Практика судов
«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

17:51, 8 октября 2025
В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.
В Верховной Раде 8 октября 2025 года раскритиковали деятельность и поведение Совещательной группы экспертов (СГЭ, ДГЕ), которая осуществляет предварительный отбор судей Конституционного Суда Украины для субъектов формирования КСУ.

Так, перед голосованием за кандидатов на должности судей КСУ, с трибуны Верховной Рады жестко высказался в адрес СГЭ народный депутат Федор Вениславский («Слуга народа»).

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего», – отметил Федор Вениславский.

В свою очередь, председатель Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов («Слуга народа») пообещал Совещательной группе экспертов «проблемы».

«Цель Совещательной группы экспертов – содействие субъектам назначения в определении нравственных качеств кандидатов и их профессионального уровня. Однако должной коммуникации с Комитетом у СГЭ не было. По мнению Комитета, необходимы законодательные изменения в отношении СГЭ, которые нами будут представлены парламенту», – сообщил Денис Маслов.

Напомним, что с февраля 2025 года между Комитетом ВРУ по вопросам правовой политики и Совещательной группой экспертов продолжается конфликт. В парламенте обвинили СГЭ в нежелании объяснять свои решения в отношении тех или иных кандидатов на должности судей КСУ, а также в нежелании вообще общаться с Комитетом правовой политики.

Совещательная группа экспертов состоит из трех украинских представителей (от Верховной Рады, Президента и Совета судей Украины) и трех иностранных экспертов в сфере права. При этом «контрольный голос» принадлежит иностранным экспертам. 

8 октября 2025 года Верховная Рада не поддержала ни одного кандидата на две должности судей КСУ по своей квоте.

Автор: Вячеслав Хрипун

