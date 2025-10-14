Практика судов
Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

07:45, 14 октября 2025
В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».
Источник фото — страница народного депутата Максима Дырдина в Facebook
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 13 октября 2025 года объявил новый конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.

Документы можно подать с 14 октября по 12 ноября (лично) и по 17 ноября (средствами почтовой связи заказной отправкой).

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 8 октября Верховная Рада не поддержала ни одного кандидата на должности судей Конституционного Суда по своей квоте. Следовательно, возникла необходимость в объявлении нового конкурса.

Также у Верховной Рады возникли претензии к Совещательной группе экспертов, которая осуществляет предварительный отбор кандидатов на должности судей КСУ. По мнению народных депутатов, СГЭ пренебрежительно относится к парламенту, не желает ни объяснять свои решения, ни вообще хоть как-то общаться с народными депутатами.

Как сообщил 13 октября председатель Комитета по правовой политике Денис Маслов, в ответ Комитет предложит Верховной Раде законодательные инициативы, которые будут касаться коммуникаций СГЭ с субъектами назначения судей КСУ, взаимодействия СГЭ с Секретариатом КСУ, сбора и хранения персональных данных кандидатов на должности судей КСУ и т. д.

«Соответствующие наработки уже есть», сообщил Денис Маслов.

При этом соответствующие законодательные инициативы должны быть приняты еще до того, как объявленный Комитетом конкурс вступит в стадию собеседований с кандидатами на должности судей КСУ.

«Изменения должны быть приняты быстро, чтобы во время конкурса СГЭ уже понимала, как и что будет происходить», – сообщили народные депутаты.

Как отметил народный депутат Сергей Власенко («Батькивщина»), условное рабочее название будущего законопроекта – «предохранитель для идиотов».

«Указанные изменения необходимо разработать и принять для того, чтобы потом некоторые не делали вид, что им что-то не понятно или что закон что-то там не регулирует», – рассказал Сергей Власенко.

Что касается условий конкурса, а также перечня документов, которые необходимо предоставить кандидатам на должности судей КСУ, то с ними можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

