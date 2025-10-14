Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 13 октября 2025 года объявил новый конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.

Документы можно подать с 14 октября по 12 ноября (лично) и по 17 ноября (средствами почтовой связи заказной отправкой).

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 8 октября Верховная Рада не поддержала ни одного кандидата на должности судей Конституционного Суда по своей квоте. Следовательно, возникла необходимость в объявлении нового конкурса.

Также у Верховной Рады возникли претензии к Совещательной группе экспертов, которая осуществляет предварительный отбор кандидатов на должности судей КСУ. По мнению народных депутатов, СГЭ пренебрежительно относится к парламенту, не желает ни объяснять свои решения, ни вообще хоть как-то общаться с народными депутатами.

Как сообщил 13 октября председатель Комитета по правовой политике Денис Маслов, в ответ Комитет предложит Верховной Раде законодательные инициативы, которые будут касаться коммуникаций СГЭ с субъектами назначения судей КСУ, взаимодействия СГЭ с Секретариатом КСУ, сбора и хранения персональных данных кандидатов на должности судей КСУ и т. д.

«Соответствующие наработки уже есть», – сообщил Денис Маслов.

При этом соответствующие законодательные инициативы должны быть приняты еще до того, как объявленный Комитетом конкурс вступит в стадию собеседований с кандидатами на должности судей КСУ.

«Изменения должны быть приняты быстро, чтобы во время конкурса СГЭ уже понимала, как и что будет происходить», – сообщили народные депутаты.

Как отметил народный депутат Сергей Власенко («Батькивщина»), условное рабочее название будущего законопроекта – «предохранитель для идиотов».

«Указанные изменения необходимо разработать и принять для того, чтобы потом некоторые не делали вид, что им что-то не понятно или что закон что-то там не регулирует», – рассказал Сергей Власенко.

Что касается условий конкурса, а также перечня документов, которые необходимо предоставить кандидатам на должности судей КСУ, то с ними можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

