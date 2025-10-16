Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

Антарктичну станції «Академік Вернадський» заполонили пінгвіни — їх уже близько семи тисяч, фото

07:18, 16 жовтня 2025
На острові Галіндез біологи зафіксували справжній «пінгвінячий бум» — колонія субантарктичних птахів стрімко зростає.
Антарктичну станції «Академік Вернадський» заполонили пінгвіни — їх уже близько семи тисяч, фото
Фото: Зоя Швидка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція «Академік Вернадський», біологи зафіксували масове повернення субантарктичних пінгвінів. За даними Національного антарктичного наукового центру, нині їхня чисельність становить приблизно 7 тисяч особин на квадратний кілометр.

Шлюбний сезон розпочато

Як повідомила біологиня 30-ї антарктичної експедиції Зоя Швидка, перші великі групи пінгвінів почали прибувати ще в серпні, однак через льодові умови частина колоній тимчасово залишала острів.

«У вересні присутність пінгвінів була більшою, їхня кількість сягала 5,5 тисяч, однак двічі за місяць вони знову зникали. А от жовтневі обліки свідчать про стабільну наявність цих птахів на Галіндезі. Навіть коли велика частина йде в океан живитися — все одно багато лишається на острові. Тож нарешті можемо говорити про повернення», — зазначила дослідниця.

Де оселилися птахи

Близько 4 тисяч пінгвінів зосередилися на дальньому кінці острова, ще приблизно 3 тисячі — вздовж узбережжя від мису Пінгвін-Пойнт аж до будівлі станції. Площа острова Галіндез — лише один квадратний кілометр, тож щільність колонії вражає.

Що роблять пінгвіни зараз

Зараз триває шлюбний період — птахи паруються та будують гнізда. За найкращі місця та камінці між ними часто спалахують «сутички».

Частина гнізд ще під снігом, і власники кумедно розгрібають його дзьобами, шукаючи камінці для облаштування.

Надалі пінгвіни відкладатимуть яйця та виводитимуть пташенят.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

наука

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

Вища рада правосуддя призначила керівником свого Секретаріату Ольгу Булку

Ольга Булка через десять років повернулася до Вищої ради правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду