Антарктичну станції «Академік Вернадський» заполонили пінгвіни — їх уже близько семи тисяч, фото

На острові Галіндез біологи зафіксували справжній «пінгвінячий бум» — колонія субантарктичних птахів стрімко зростає.

Фото: Зоя Швидка

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція «Академік Вернадський», біологи зафіксували масове повернення субантарктичних пінгвінів. За даними Національного антарктичного наукового центру, нині їхня чисельність становить приблизно 7 тисяч особин на квадратний кілометр.

Шлюбний сезон розпочато

Як повідомила біологиня 30-ї антарктичної експедиції Зоя Швидка, перші великі групи пінгвінів почали прибувати ще в серпні, однак через льодові умови частина колоній тимчасово залишала острів.

«У вересні присутність пінгвінів була більшою, їхня кількість сягала 5,5 тисяч, однак двічі за місяць вони знову зникали. А от жовтневі обліки свідчать про стабільну наявність цих птахів на Галіндезі. Навіть коли велика частина йде в океан живитися — все одно багато лишається на острові. Тож нарешті можемо говорити про повернення», — зазначила дослідниця.

Де оселилися птахи

Близько 4 тисяч пінгвінів зосередилися на дальньому кінці острова, ще приблизно 3 тисячі — вздовж узбережжя від мису Пінгвін-Пойнт аж до будівлі станції. Площа острова Галіндез — лише один квадратний кілометр, тож щільність колонії вражає.

Що роблять пінгвіни зараз

Зараз триває шлюбний період — птахи паруються та будують гнізда. За найкращі місця та камінці між ними часто спалахують «сутички».

Частина гнізд ще під снігом, і власники кумедно розгрібають його дзьобами, шукаючи камінці для облаштування.

Надалі пінгвіни відкладатимуть яйця та виводитимуть пташенят.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.