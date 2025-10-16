Антарктическую станцию «Академик Вернадский» заполонили пингвины — их уже около семи тысяч

На острове Галиндез биологи зафиксировали настоящий «пингвиный бум» – колония субантарктических птиц стремительно растет.

Фото: Зоя Швыдка

На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция «Академик Вернадский», биологи зафиксировали массовое возвращение субантарктических пингвинов. По данным Национального антарктического научного центра, сейчас их численность составляет примерно 7 тысяч особей на квадратный километр.

Брачный сезон начался

Как сообщила биолог 30-й антарктической экспедиции Зоя Швыдка, первые крупные группы пингвинов начали прибывать еще в августе, однако из-за ледовых условий часть колоний временно покидала остров.

«В сентябре присутствие пингвинов было более заметным — их количество достигало 5,5 тысячи, однако дважды за месяц они снова исчезали. А вот октябрьские наблюдения свидетельствуют о стабильном пребывании этих птиц на Галиндезе. Даже когда большая часть уходит в океан кормиться — все равно многие остаются на острове. Так что, наконец, можно говорить о возвращении», — отметила исследовательница.

Где поселились птицы

Около 4 тысяч пингвинов сосредоточились на дальнем конце острова, еще примерно 3 тысячи — вдоль побережья от мыса Пингвин-Пойнт до здания станции. Площадь острова Галиндез — всего один квадратный километр, поэтому плотность колонии впечатляет.

Что делают пингвины сейчас

Сейчас продолжается брачный период — птицы спариваются и строят гнезда. За лучшие места и камешки между ними часто вспыхивают «драки».

Часть гнезд все еще под снегом, и их владельцы забавно разгребают его клювами в поисках камешков для обустройства.

В дальнейшем пингвины будут откладывать яйца и выводить птенцов.

