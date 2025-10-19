19 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

19 жовтня святкують День працівників харчової промисловості.

Фото: shutterstock.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 19 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

19 жовтня в Україні святкують Всеукраїнський день відповідальності людини. Цей день покликаний підвищити рівень усвідомлення особистої відповідальності серед громадян та сприяти позитивним змінам у суспільстві. Він також є вшануванням пам’яті Богдана Гаврилишина — видатного українця, економіста та громадського діяча, який створив “Декларацію відповідальності людини”. Цей документ містить 15 принципів, що охоплюють різні аспекти відповідальності: від особистої до глобальної. Він став основою для формування культури відповідальності в Україні та за її межами.

А ще 19 жовтня Всесвітній день гуманітарних дій. Дата була обрана на честь трагічної події 19 серпня 2003 року, коли внаслідок вибуху в штаб-квартирі ООН у Багдаді загинули 22 людини, серед яких був Сержіу Вієйра ді Меллу, спеціальний представник Генерального секретаря ООН в Іраку.

19 жовтня святкують День працівників харчової промисловості. Припадає на третю неділю жовтня.

А ще 19 жовтня Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Основна його мета — підвищити обізнаність про важливість ранньої діагностики, профілактики та лікування цього захворювання. Цей день сприяє об’єднанню медичних установ, освітніх закладів та громадських організацій для проведення інформаційних кампаній, семінарів та освітніх заходів.

Яке сьогодні церковне свято

19 жовтня віряни святкують день пам’яті святого пророка Йоіла. Він походив з племені Рувима. Жив і пророкував у Юдейському царстві, найімовірніше — в Єрусалимі. Період його діяльності зазвичай датують приблизно IX–VIII століттям до Р. Х., тобто за часів царювання Йоаша (Йоаса).

Календар важливих подій за 19 жовтня

1813 рік — армія Наполеона зазнала поразки у “Битві народів” під Лейпцігом;

1918 рік — у Львові була створена Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки, яка оголосила про утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;

1943 рік — Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин;

1955 рік — радянські війська покинули територію Австрії;

1956 рік — Польська об’єднана робітнича партія розпочала озброєння робітників у відповідь на просування радянських військ під командуванням маршала Костянтина Рокосовського до Варшави;

1964 рік — авіакатастрофа літака Іл-62 в Белграді забрала життя радянської військової делегації: загинуло від 23 до 33 осіб, серед них начальник Генерального штабу СРСР, маршал Сергій Семенович Бірюзов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.