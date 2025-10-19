19 октября – какой сегодня праздник и главные события

19 октября празднуют День работников пищевой промышленности.

Фото: shutterstock.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 19 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека. Этот день призван повысить осознание личной ответственности среди граждан и способствовать положительным изменениям в обществе. Он также является чествованием памяти Богдана Гаврилишина — выдающегося украинца, экономиста и общественного деятеля, создавшего “Декларацию ответственности человека”. Этот документ содержит 15 принципов, охватывающих разные аспекты ответственности: от личной до глобальной. Он стал основой для формирования культуры ответственности в Украине и за ее пределами.

А еще 19 октября Всемирный день гуманитарных действий. Дата была избрана в честь трагического события 19 августа 2003 года, когда в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибли 22 человека, среди которых Сержиу Виейра ди Меллу, специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ираке.

19 октября празднуют День работников пищевой промышленности. Выпадает на третье воскресенье октября.

А еще 19 октября Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Основная его цель — повысить осведомленность о важности ранней диагностики, профилактики и лечения этого заболевания. Этот день способствует объединению медицинских учреждений, образовательных учреждений и организаций для проведения информационных кампаний, семинаров и образовательных мероприятий.

Какой сегодня церковный праздник

19 октября верующие празднуют день памяти святого пророка Иоила. Он происходил из племени Рувима. Жил и пророчествовал в Иудейском царстве, вероятнее всего, в Иерусалиме. Период его деятельности обычно датируют примерно IX-VIII веком до Р. Х., то есть во времена царствования Йоаша (Йоаса).

Календарь важных событий за 19 октября

1813 год — армия Наполеона потерпела поражение в «Битве народов» под Лейпцигом;

1918 год — во Львове был создан Украинский Национальный Совет Западноукраинской Народной Республики, который объявил об образовании Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии;

1943 год — Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин;

1955 год — советские войска покинули территорию Австрии;

1956 год — Польская объединенная рабочая партия начала вооружение рабочих в ответ на продвижение советских войск под командованием маршала Константина Рокоссовского в Варшаву;

1964 год — авиакатастрофа самолета Ил-62 в Белграде унесла жизни советской военной делегации: погибло от 23 до 33 человек, среди них начальник Генерального штаба СССР, маршал Сергей Семенович Бирюзов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.