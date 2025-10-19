В Ірландії пред'явили обвинувачення 17-річному сомалійцю у вбивстві українця Вадима Давиденка

Хлопця було взято під варту та доставлено до слідчого ізолятора.

Фото: informator.ua

В Ірландії 17-річному сомалійському підлітку висунуто звинувачення у вбивстві українця Вадима Давиденка на півночі Дубліна, повідомляє RTE.

Зазначається, що обвинувачений 18 жовтня постав перед суддею в Дублінському окружному суді. Його було взято під варту та доставлено до слідчого ізолятора.

Адвокат захисту просив, щоб його клієнт отримав термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою. Але не подавав клопотання про заставу.

21 жовтня обвинувачений має знову постати перед Судом у справах дітей.

Нагадаємо, 15 жовтня українця Вадима Давиденка було смертельно поранено ножем у закладі опіки, підпорядкованому державній службі захисту дітей. На минулому тижні він прибув до Ірландії з проханням про притулок.

