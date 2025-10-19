В Ирландии предъявили обвинение 17-летнему сомалийцу в убийстве украинца Вадима Давиденко

Юношу взяли под стражу и доставили в следственный изолятор.

Фото: informator.ua

В Ирландии 17-летнему сомалийскому подростку предъявлено обвинение в убийстве украинца Вадима Давиденко на севере Дублина, сообщает RTE.

Отмечается, что обвиняемый 18 октября предстал перед судьей Дублинского окружного суда. Его взяли под стражу и доставили в следственный изолятор.

Адвокат защиты попросил, чтобы его клиент получил срочную психиатрическую и медицинскую помощь под стражей, но не подавал ходатайство об освобождении под залог.

21 октября обвиняемый вновь должен предстать перед Судом по делам несовершеннолетних.

Напомним, 15 октября украинец Вадим Давиденко был смертельно ранен ножом в учреждении опеки, подведомственном государственной службе защиты детей. На прошлой неделе он прибыл в Ирландию с просьбой о предоставлении убежища.

