Карпати в зимовому режимі – відео метелиці на горі Піп Іван

На горі Піп Іван у Карпатах температура впала до -5°C і йде сніг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -5°C, спостерігається снігопад. Про це повідомив гірський рятувальник Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак, опублікувавши відео засніжених гір.

«Обсерваторія на г. Попіван. Ранок морозний, -5°C, пролітає сніжок, вітер західний до 10 м/с», — зазначено в його дописі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.