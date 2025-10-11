Карпаты в зимнем режиме – видео метели на горе Поп Иван

На горе Поп Иван в Карпатах температура упала до -5°C и идет снег.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха снизилась до -5°C, наблюдается снегопад. Об этом сообщил горный спасатель Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак, опубликовав видео заснеженных гор.

«Обсерватория на г. Попиван. Утро морозное, -5°C, пролетает снежок, ветер западный до 10 м/с», — указано в его сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.