У барі на Новопечерських Липках чоловік влаштував бійку зі стріляниною – відео

Поліція затримала 30-річного киянина, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Печерському районі Києва в одному з барів на Новопечерських Липках сталася бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждала дівчина. Поліція оголосила про підозру 30-річному чоловіку, який відкрив вогонь.

За даними поліції, між двома групами відпочиваючих через дівчину виникла словесна суперечка, яка переросла в штовханину. Один із учасників конфлікту дістав зброю та здійснив кілька хаотичних пострілів у бік суперника. Загиблих чи поранених від пострілів немає.

Правоохоронці встановили та затримали стрілка — 30-річного мешканця Києва. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили травматичний пістолет і набої до нього.

Дії стрілка кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї, що передбачає до семи років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.