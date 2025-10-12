Практика судів
У барі на Новопечерських Липках чоловік влаштував бійку зі стріляниною – відео

16:53, 12 жовтня 2025
Поліція затримала 30-річного киянина, йому загрожує до семи років ув’язнення.
У барі на Новопечерських Липках чоловік влаштував бійку зі стріляниною – відео
У Печерському районі Києва в одному з барів на Новопечерських Липках сталася бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждала дівчина. Поліція оголосила про підозру 30-річному чоловіку, який відкрив вогонь.

За даними поліції, між двома групами відпочиваючих через дівчину виникла словесна суперечка, яка переросла в штовханину. Один із учасників конфлікту дістав зброю та здійснив кілька хаотичних пострілів у бік суперника. Загиблих чи поранених від пострілів немає.

Правоохоронці встановили та затримали стрілка — 30-річного мешканця Києва. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили травматичний пістолет і набої до нього.

Дії стрілка кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї, що передбачає до семи років позбавлення волі.

поліція Київ Печерський район

