IKEA загрожує багатомільйонний штраф — компанія стежила за клієнтами

В Австрії компанії IKEA загрожує багатомільйонний штраф за стеження за клієнтами.

У філії меблевого гіганта IKEA у Відні камери таємно знімали клієнтів, зокрема під час оплати карткою, включно з введенням PIN-коду. Тепер це може обійтися компанії щонайменше у 1,5 мільйона євро. Суд зафіксував щонайменше 30 порушень закону про захист даних, пише Bild.

Клієнтів IKEA знімали іноді без розмиття обличчя, а одна камера фіксувала клієнтів і PIN-коди їхніх карток, зберігаючи записи протягом 72 годин. Шість інших камер знімали зони без законних підстав, а сім камер мали занадто широкий кут огляду — нібито для контролю прибирання снігу — так, що на запис потрапляли сторонні особи.

Під час процесу IKEA переклала провину на колишнього співробітника служби безпеки. Суд же зазначив, що він технічно не міг здійснювати такі дії, і постановив, що порушення закону про захист даних усе ж мало місце.

Водночас IKEA має намір оскаржити рішення. Представники компанії в Австрії додали, що система не обробляє персональні дані: записані обличчя або PIN-коди нібито не були розпізнавані, і, оскільки ніхто не постраждав, штраф є «абсолютно необґрунтованим».

Суд оцінив ситуацію інакше: з березня по травень 2022 року кілька тисяч людей були розпізнавано зафіксовані на камеру, включно з пасажирами трамваїв і метро, оскільки камери охоплювали не лише територію магазину, а й громадські зони навколо вокзалу.

Пом’якшувальною обставиною визнано співпрацю IKEA з органами розслідування та демонтаж деяких камер. Проте через крадіжки та вандалізм IKEA не має наміру скасовувати відеоспостереження.

