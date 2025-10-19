Практика судов
  1. В мире

IKEA грозит многомиллионный штраф — компания следила за клиентами

10:37, 19 октября 2025
В Австрии компании IKEA грозит многомиллионный штраф за слежку за клиентами
IKEA грозит многомиллионный штраф — компания следила за клиентами
Фото: ipress.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В филиале мебельного гиганта IKEA в Вене камеры тайно снимали клиентов, в том числе при оплате картой, включая ввод PIN-кода. Теперь это может обойтись компании минимум в 1,5 миллиона евро. Суд зафиксировал как минимум 30 нарушений закона о защите данных, пишет Bild.

Клиенты IKEA снимались иногда без размытия лица, а одна камера фиксировала клиентов и PIN-коды их карт, сохраняя записи 72 часа. Шесть других камер снимали зоны без законных оснований, а семь камер имели слишком широкий угол обзора — якобы для контроля за уборкой снега — так, что на запись попадали посторонние лица.

Во время процесса IKEA переложила вину на бывшего сотрудника службы безопасности. Суд же отметил, что он технически не мог осуществлять такие действия, и постановил, что нарушение закона о защите данных все же имело место.

Тем не менее IKEA намерена обжаловать решение. Представители компании в Австрии добавили, что система не обрабатывает персональные данные: записанные лица или PIN-коды якобы не были различимы, и, поскольку никто не пострадал, штраф «совершенно необоснован».

Суд оценил иначе: с марта по май 2022 года несколько тысяч людей были различимо сняты на камеру, включая пассажиров трамваев и метро, поскольку камеры охватывали не только территорию магазина, но и публичные зоны вокруг вокзала.

Смягчающим обстоятельством признали сотрудничество IKEA с расследующими органами и демонтаж некоторых камер. Однако из-за краж и вандализма IKEA не намерена отменять видеонаблюдение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Устройство для тайного прослушивания нашли прямо в зале судебных заседаний

Средство для негласного получения информации было обнаружено при замене аккумуляторной батареи устройства бесперебойного питания.

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

Венецианская комиссия предоставила законодателям рекомендации по изменениям в дисциплинарной ответственности судей и проверке деклараций добропорядочности – перевод заключения

Венецианская комиссия предоставила народным депутатам конкретные советы, проанализировав три законопроекта, предусматривающие изменения в процедуры Высшего совета правосудия, ВККС относительно привлечения судей к дисциплинарной ответственности и проверки деклараций добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді