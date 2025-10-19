IKEA грозит многомиллионный штраф — компания следила за клиентами

В Австрии компании IKEA грозит многомиллионный штраф за слежку за клиентами

В филиале мебельного гиганта IKEA в Вене камеры тайно снимали клиентов, в том числе при оплате картой, включая ввод PIN-кода. Теперь это может обойтись компании минимум в 1,5 миллиона евро. Суд зафиксировал как минимум 30 нарушений закона о защите данных, пишет Bild.

Клиенты IKEA снимались иногда без размытия лица, а одна камера фиксировала клиентов и PIN-коды их карт, сохраняя записи 72 часа. Шесть других камер снимали зоны без законных оснований, а семь камер имели слишком широкий угол обзора — якобы для контроля за уборкой снега — так, что на запись попадали посторонние лица.

Во время процесса IKEA переложила вину на бывшего сотрудника службы безопасности. Суд же отметил, что он технически не мог осуществлять такие действия, и постановил, что нарушение закона о защите данных все же имело место.

Тем не менее IKEA намерена обжаловать решение. Представители компании в Австрии добавили, что система не обрабатывает персональные данные: записанные лица или PIN-коды якобы не были различимы, и, поскольку никто не пострадал, штраф «совершенно необоснован».

Суд оценил иначе: с марта по май 2022 года несколько тысяч людей были различимо сняты на камеру, включая пассажиров трамваев и метро, поскольку камеры охватывали не только территорию магазина, но и публичные зоны вокруг вокзала.

Смягчающим обстоятельством признали сотрудничество IKEA с расследующими органами и демонтаж некоторых камер. Однако из-за краж и вандализма IKEA не намерена отменять видеонаблюдение.

