Верховний Суд пояснив, коли ненадання можливості конфіденційного спілкування між адвокатом та підзахисним не є порушенням КПК

Верховний Суд вказав, що вважає обґрунтованими доводи захисту про те, що прокурором після оголошення обвинуваченому про підозру не було надано можливості конфіденційного спілкування між захисником та підзахисним, однак це у даному випадку не є істотним порушенням КПК.

У КПК не передбачено обов’язку суду розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача і прокурора на стадії судового розгляду кримінального провадження в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. На цьому наголосив Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 21 серпня 2025 року по справі №991/503/23.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 366-2 КК. У касаційній скарзі захисник зазначає, що після оголошення про підозру захисник заявив клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК та надання часу для конфіденційного спілкування з клієнтом, однак детектив НАБУ повідомив, що розгляне це клопотання в межах строків КПК і перейшов до допиту підозрюваного.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що сторона захисту ставить питання, які, на її думку, свідчать про допущення на стадії досудового розслідування детективом і прокурором порушень, що полягають у врученні процесуальних документів (передання детективом матеріалів справи прокурору), ненаданні захиснику конфіденційного спілкування з підзахисним та позбавленні можливості ознайомлення з матеріалами провадження в порядку ст. 221 КПК. Тобто, фактично сторона захисту оскаржує дії та бездіяльність детектива і прокурора на стадії досудового розслідування та стверджує, що суди попередніх інстанцій не надали оцінки таким порушенням.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів ККС уважає обґрунтованими доводи сторони захисту про те, що прокурором після оголошення обвинуваченому про підозру не було надано можливості конфіденційного спілкування між захисником та підзахисним.

Однак вказане, на переконання колегії суддів, не є тим істотним порушенням вимог КПК, яке перешкодило та могло перешкодити судам попередніх інстанцій ухвалити законні й обґрунтовані рішення по суті пред’явленого обвинувачення, з огляду на таке.

Відповідно до змісту кримінального процесуального закону оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування передбачено положеннями ч. 1 ст. 303 КПК, а рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які не розглядаються під час досудового розслідування, можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді згідно з правилами статей 314 – 316 цього Кодексу.

Разом з тим, нормами КПК не передбачено обов’язку суду розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача і прокурора на стадії судового розгляду матеріалів провадження по суті в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

Як видно з матеріалів справи, під час підготовчого засідання ні обвинувачений, ні його захисники не подавали до суду першої інстанції будь-яких заяв, скарг чи клопотань з метою вирішення питання стосовно допущених на стадії досудового розслідування, на їх думку, порушень (рішень, дії чи бездіяльності детектива та прокурора).

Водночас колегія суддів ККС звертає увагу, що, з огляду на період розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції з 23.01.2023 по 5.02.2024 захисники під час судового розгляду в місцевому суді мали можливість провести конфіденційне спілкування з обвинуваченим і сторона захисту не була позбавлена права ознайомитися з усіма матеріалами справи, заявляти клопотання, надавати докази та висловлювати свою позицію щодо пред’явленого обвинувачення.

Отже, беручи до уваги наведене, а також з огляду на:

– зміст касаційної скарги з доповненнями, у якій сторона захисту не наводить аргументів про те, яким саме чином допущені, на її переконання, порушення під час передачі матеріалів справи детективом прокурору й ненадання на стадії досудового розслідування захиснику можливості конфіденційного спілкування з підозрюваним, перешкодило судам попередніх інстанцій ухвалити законні й обґрунтовані рішення;

– положення статей 303, 314-316 КПК, які не зобов’язують суди розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність детектива та прокурора на стадії судового розгляду по суті, а також системний аналіз вказаних норм процесуального закону з положеннями ст. 433 КПК, згідно з яким такі скарги не є предметом касаційного перегляду, оскільки Суд переглядає лише судові рішення судів попередніх інстанцій, ухвалені по суті пред’явленого обвинувачення.

Автор: Наталя Мамченко

