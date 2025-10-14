Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

В УПК не предусмотрена обязанность суда рассматривать жалобы на решения, действия или бездействие дознавателя и прокурора на стадии судебного разбирательства уголовного производства в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. Это подчеркнул Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 21 августа 2025 года по делу №991/503/23.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 366-2 УК. В кассационной жалобе защитник отмечает, что после объявления о подозрении защитник заявил ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного производства в порядке ст. 221 УПК и предоставлении времени для конфиденциального общения с клиентом, однако детектив НАБУ сообщил, что рассмотрит это ходатайство в пределах сроков УПК и перешел к допросу подозреваемого.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что сторона защиты ставит вопросы, которые, по ее мнению, свидетельствуют о допущении на стадии досудебного расследования детективом и прокурором нарушений, заключающихся во вручении процессуальных документов (передача детективом материалов дела прокурору), непредоставлении защитнику конфиденциального общения с подзащитным и лишении возможности ознакомления с материалами производства в порядке ст. 221 УПК. То есть фактически сторона защиты обжалует действия и бездействие детектива и прокурора на стадии досудебного расследования и утверждает, что суды предыдущих инстанций не дали оценки таким нарушениям.

Проверив материалы уголовного производства, коллегия судей КУС считает обоснованными доводы стороны защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным.

Однако указанное, по убеждению коллегии судей, не является тем существенным нарушением требований УПК, которое помешало или могло помешать судам предыдущих инстанций принять законные и обоснованные решения по существу предъявленного обвинения, учитывая следующее.

В соответствии с содержанием уголовного процессуального закона обжалование решений, действий или бездействия органов досудебного расследования или прокурора во время досудебного расследования предусмотрено положениями ч. 1 ст. 303 УПК, а решения, действия или бездействие следователя, дознавателя или прокурора, которые не рассматриваются во время досудебного расследования, могут быть предметом рассмотрения во время подготовительного производства в суде согласно правилам статей 314–316 этого Кодекса.

Вместе с тем, нормами УПК не предусмотрена обязанность суда рассматривать жалобы на решения, действия или бездействие дознавателя и прокурора на стадии судебного рассмотрения материалов производства по существу в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Как видно из материалов дела, во время подготовительного заседания ни обвиняемый, ни его защитники не подавали в суд первой инстанции каких-либо заявлений, жалоб или ходатайств с целью решения вопроса относительно допущенных на стадии досудебного расследования, по их мнению, нарушений (решений, действий или бездействия детектива и прокурора).

В то же время коллегия судей КУС обращает внимание, что, учитывая период рассмотрения уголовного производства в суде первой инстанции с 23.01.2023 по 5.02.2024 защитники во время судебного разбирательства в местном суде имели возможность провести конфиденциальное общение с обвиняемым, и сторона защиты не была лишена права ознакомиться со всеми материалами дела, заявлять ходатайства, предоставлять доказательства и высказывать свою позицию относительно предъявленного обвинения.

Следовательно, принимая во внимание приведенное, а также учитывая:

– содержание кассационной жалобы с дополнениями, в которой сторона защиты не приводит аргументов о том, каким именно образом допущенные, по ее убеждению, нарушения во время передачи материалов дела детективом прокурору и непредоставление на стадии досудебного расследования защитнику возможности конфиденциального общения с подозреваемым, помешало судам предыдущих инстанций принять законные и обоснованные решения;

– положения статей 303, 314-316 УПК, которые не обязывают суды рассматривать жалобы на решения, действия или бездействие детектива и прокурора на стадии судебного разбирательства по существу, а также системный анализ указанных норм процессуального закона с положениями ст. 433 УПК, согласно которому такие жалобы не являются предметом кассационного пересмотра, поскольку Суд пересматривает лишь судебные решения судов предыдущих инстанций, принятые по существу предъявленного обвинения.

Автор: Наталя Мамченко

