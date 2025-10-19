У Міненерго пояснили, чому запроваджують та від чого залежать графіки відключень

Українцям також пояснили, чому можуть не дотримуватися графіки стабілізаційних відключень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство енергетики пояснило, чому запроваджують та від чого залежать графіки відключень.

Причини обмежень електроенергії споживачам є такі:

Обстріли енергооб’єктів з боку Росії

Аварії в мережах

Планові ремонти в мережах

Стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

«Для ремонту об’єктів потрібен певний час, обладнання, а також відключення для можливості проведення енергетиками ремонтних робіт», - підкреслили у відомстві.

Відключення можуть бути:

- Аварійні - екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів).

У таких випадках застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ), графіки обмеження потужності (ГОП).

- Стабілізаційні (погодинні) – графіки погодинних відключень (ГПВ) (у разі пікових навантажень та потреби збалансувати енергосистему).

Графіки відключень ГАВ, ГОП, ГПВ розподіляються на черги, до яких залучаються певні споживачі.

- Планові (для планових ремонтів). Про такі вимкнення ОСР попереджає споживачів заздалегідь.

Чому можуть не дотримуватися графіки стабілізаційних відключень?

Для того, щоб увімкнути всіх споживачів, потрібен певний час. Відбувається поступове приєднання усіх споживачів.

Якщо в той час, коли має бути увімкнення, система незбалансована (є перевищення навантаженням на енергосистему), час вимкнення може бути збільшено.

Якщо виникає аварійна ситуація, то до стабілізаційних додаються аварійні вимкнення, і тоді період вимкнення збільшується та триватиме до усунення аварії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.