В Минэнерго объяснили, почему вводят и от чего зависят графики отключений

Министерство энергетики объяснило, почему вводятся и от чего зависят графики отключений.
Причины ограничения электроснабжения потребителей следующие:
«Для ремонта объектов требуется определенное время, оборудование, а также отключение, чтобы энергетики могли безопасно выполнять ремонтные работы», — подчеркнули в ведомстве.
Отключения могут быть:
- Аварийные — экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждений вследствие обстрелов).
В таких случаях применяются графики аварийных отключений (ГАВ) и графики ограничения мощности (ГОП).
- Стабилизационные (почасовые) — графики почасовых отключений (ГПВ), применяются при пиковых нагрузках и необходимости сбалансировать энергосистему.
Графики ГАВ, ГОП и ГПВ распределяются по очередям, в которые включаются определенные потребители.
- Плановые — для проведения плановых ремонтов. О таких отключениях оператор системы распределения (ОСР) предупреждает потребителей заранее.
Почему графики стабилизационных отключений могут не соблюдаться?
Для того чтобы включить всех потребителей, требуется определенное время — происходит постепенное подключение.
Если в момент, когда должно быть включение, система остается несбалансированной (есть превышение нагрузки на энергосистему), время отключения может быть увеличено.
Если возникает аварийная ситуация, к стабилизационным отключениям добавляются аварийные, и тогда период отсутствия электроэнергии увеличивается и длится до устранения аварии.
