В Минэнерго объяснили, почему вводят и от чего зависят графики отключений

10:19, 19 октября 2025
Украинцам также разъяснили, почему графики стабилизационных отключений могут не соблюдаться.
В Минэнерго объяснили, почему вводят и от чего зависят графики отключений
Министерство энергетики объяснило, почему вводятся и от чего зависят графики отключений.

Причины ограничения электроснабжения потребителей следующие:

  • обстрелы энергетических объектов со стороны России;
  • аварии в сетях;
  • плановые ремонты в сетях;
  • стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т. д.).

«Для ремонта объектов требуется определенное время, оборудование, а также отключение, чтобы энергетики могли безопасно выполнять ремонтные работы», — подчеркнули в ведомстве.

Отключения могут быть:

- Аварийные — экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждений вследствие обстрелов).

В таких случаях применяются графики аварийных отключений (ГАВ) и графики ограничения мощности (ГОП).

- Стабилизационные (почасовые) — графики почасовых отключений (ГПВ), применяются при пиковых нагрузках и необходимости сбалансировать энергосистему.

Графики ГАВ, ГОП и ГПВ распределяются по очередям, в которые включаются определенные потребители.

- Плановые — для проведения плановых ремонтов. О таких отключениях оператор системы распределения (ОСР) предупреждает потребителей заранее.

Почему графики стабилизационных отключений могут не соблюдаться?

Для того чтобы включить всех потребителей, требуется определенное время — происходит постепенное подключение.

Если в момент, когда должно быть включение, система остается несбалансированной (есть превышение нагрузки на энергосистему), время отключения может быть увеличено.

Если возникает аварийная ситуация, к стабилизационным отключениям добавляются аварийные, и тогда период отсутствия электроэнергии увеличивается и длится до устранения аварии.

