Практика судів
  1. Відео
  2. / Суд інфо

Як Європейський комітет із соціальних прав впливає на українське законодавство — лекція суддів КСУ Олега Первомайського і Галини Юровської

12:24, 16 жовтня 2025
Судді КСУ Олег Первомайський і Галина Юровська обговорили застосування практики Європейського комітету з соціальних прав.
Як Європейський комітет із соціальних прав впливає на українське законодавство — лекція суддів КСУ Олега Первомайського і Галини Юровської
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Судді Конституційного Суду України Олег Первомайський і Галина Юровська, представники Національної школи суддів України, адвокати, викладачі, аспіранти, студенти, а також вихованці Малої академії наук України обговорили діяльність Європейського комітету з соціальних прав та застосування його практики в Україні».

Як вказали у КСУ, основною доповідачкою під час тематичної онлайн-лекції виступила Алла Федорова, членкиня Європейського комітету з соціальних прав (ЄКСП), доцентка кафедри порівняльного і європейського права КНУ ім. Тараса Шевченка, дослідниця юридичного факультету Університету Палацького.

Вона ознайомила зі змістом Європейської соціальної хартії (Хартія), із повноваженнями Європейського комітету з соціальних прав (ЄКСП), а також зосередила увагу на застосуванні практики ЄКСП в Україні.

Як зазначила промовиця, Хартія (переглянута) 1996 року набула чинності в липні 1999 року і поступово замінює первинний договір 1961 року. Цей документ є важливим для громадян, оскільки гарантує основоположні права і свободи людини в соціальній і трудовій сферах. У ньому втілено 31 соціальне право, як-от: право на працю, гідне ставлення на роботі, на соціальне забезпечення, охорону здоров’я, материнства, право на освіту та житло тощо. Акцентовано на важливості захисту вразливих осіб: людей похилого віку та з інвалідністю, дітей та мігрантів.

Вона також ознайомила з роботою ЄКСП, який здійснює моніторинг за дотриманням державами-членами Ради Європи Хартії згідно з такими процедурами: звітуванням (на основі національних доповідей, підготовлених державами-учасниками), колективним оскарженням (через колективні скарги), процедурами звітування ad hoc та розгляду нератифікованих положень; надає правову оцінку виконанню державами-учасниць Хартії взятих зобов’язань, ухвалюючи висновки, рішення, заяви про тлумачення, огляди в межах розгляду ad hoc звітів.

Алла Федорова ознайомила із дайджестом практики ЄКСП, який містить основні правові позиції ЄКСП, тлумачення Хартії, детально розповіла про процедуру розгляду доповідей держав, механізм розгляду колективних скарг, критерії прийнятності колективної скарги.

У цьому контексті доповідачка поінформувала, що тематика таких скарг різноманітна, однак домінують скарги, пов’язані із трудовими правами. Станом на жовтень 2025 року подано 252 скарги.

Алла Федорова проаналізувала низку окремих рішень, ухвалених за колективними скаргами різних держав стосовно питань прозорості оплати праці, механізму індексації пенсій, розподілу вакцин у період пандемії Covid-19, зниження стандарту системи соціального забезпечення та охорони здоров’я, обов’язкового періоду служби після навчання та умов для дострокового звільнення.

Окрему увагу зосередила на висновках ЄКСП, у яких визначено важливі аспекти, які потребують подальшої уваги та коригування для досягнення повної відповідності стандартам Хартії. Розповіла про застосування практики ЄКСП в Україні, як приклад навела висновки щодо України в питанні рівня оплати відпустки по догляду за дитиною.

На її переконання, ситуація з виконанням Україною зобов’язань за Хартією потребує ретельного аналізу та вдосконалення національного трудового і соціального законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Пристрій для таємного прослуховування знайшли прямо у залі судових засідань

Засіб для негласного отримання інформації виявили під час заміни акумуляторної батареї пристрою безперебійного живлення.

Безперервний потік законопроектів, що реформують судову владу, шкодить суспільній довірі – Венеційська комісія

Постійна інституційна нестабільність, коли реформи слідують за змінами політичної влади, також може бути шкідливою для суспільної довіри до судової влади як незалежної та неупередженої інституції, підкреслює Венеційська комісія.

Венеційська комісія рекомендувала обмежити право подавати скарги на суддів та скасувати направлення до НШСУ як захід відповідальності

Венеційська комісія також рекомендувала установити вичерпний перелік відомостей, які може запитувати ВККС у межах перевірки доброчесності судді.

ЄСПЛ вирішив, чи можуть суди посилатися на висновок Торгово-промислової палати як на документ, що підтверджує форс-мажор

Під час судового розгляду заявники послідовно стверджували, що відповідно до національного законодавства єдиним документом, що підтверджує форс-мажорні обставини як підставу для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язань, є «сертифікат» від Торгово-промислової палати, а не «висновок».

Вища рада правосуддя призначила керівником свого Секретаріату Ольгу Булку

Ольга Булка через десять років повернулася до Вищої ради правосуддя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    суддя Черкаського апеляційного суду