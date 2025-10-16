Як Європейський комітет із соціальних прав впливає на українське законодавство — лекція суддів КСУ Олега Первомайського і Галини Юровської

Судді КСУ Олег Первомайський і Галина Юровська обговорили застосування практики Європейського комітету з соціальних прав.

Судді Конституційного Суду України Олег Первомайський і Галина Юровська, представники Національної школи суддів України, адвокати, викладачі, аспіранти, студенти, а також вихованці Малої академії наук України обговорили діяльність Європейського комітету з соціальних прав та застосування його практики в Україні».

Як вказали у КСУ, основною доповідачкою під час тематичної онлайн-лекції виступила Алла Федорова, членкиня Європейського комітету з соціальних прав (ЄКСП), доцентка кафедри порівняльного і європейського права КНУ ім. Тараса Шевченка, дослідниця юридичного факультету Університету Палацького.

Вона ознайомила зі змістом Європейської соціальної хартії (Хартія), із повноваженнями Європейського комітету з соціальних прав (ЄКСП), а також зосередила увагу на застосуванні практики ЄКСП в Україні.

Як зазначила промовиця, Хартія (переглянута) 1996 року набула чинності в липні 1999 року і поступово замінює первинний договір 1961 року. Цей документ є важливим для громадян, оскільки гарантує основоположні права і свободи людини в соціальній і трудовій сферах. У ньому втілено 31 соціальне право, як-от: право на працю, гідне ставлення на роботі, на соціальне забезпечення, охорону здоров’я, материнства, право на освіту та житло тощо. Акцентовано на важливості захисту вразливих осіб: людей похилого віку та з інвалідністю, дітей та мігрантів.

Вона також ознайомила з роботою ЄКСП, який здійснює моніторинг за дотриманням державами-членами Ради Європи Хартії згідно з такими процедурами: звітуванням (на основі національних доповідей, підготовлених державами-учасниками), колективним оскарженням (через колективні скарги), процедурами звітування ad hoc та розгляду нератифікованих положень; надає правову оцінку виконанню державами-учасниць Хартії взятих зобов’язань, ухвалюючи висновки, рішення, заяви про тлумачення, огляди в межах розгляду ad hoc звітів.

Алла Федорова ознайомила із дайджестом практики ЄКСП, який містить основні правові позиції ЄКСП, тлумачення Хартії, детально розповіла про процедуру розгляду доповідей держав, механізм розгляду колективних скарг, критерії прийнятності колективної скарги.

У цьому контексті доповідачка поінформувала, що тематика таких скарг різноманітна, однак домінують скарги, пов’язані із трудовими правами. Станом на жовтень 2025 року подано 252 скарги.

Алла Федорова проаналізувала низку окремих рішень, ухвалених за колективними скаргами різних держав стосовно питань прозорості оплати праці, механізму індексації пенсій, розподілу вакцин у період пандемії Covid-19, зниження стандарту системи соціального забезпечення та охорони здоров’я, обов’язкового періоду служби після навчання та умов для дострокового звільнення.

Окрему увагу зосередила на висновках ЄКСП, у яких визначено важливі аспекти, які потребують подальшої уваги та коригування для досягнення повної відповідності стандартам Хартії. Розповіла про застосування практики ЄКСП в Україні, як приклад навела висновки щодо України в питанні рівня оплати відпустки по догляду за дитиною.

На її переконання, ситуація з виконанням Україною зобов’язань за Хартією потребує ретельного аналізу та вдосконалення національного трудового і соціального законодавства.

