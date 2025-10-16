Как Европейский комитет по социальным правам влияет на украинское законодательство — лекция судей КСУ Олега Первомайского и Галины Юровской

Судьи КСУ Олег Первомайский и Галина Юровская обсудили применение практики Европейского комитета по социальным правам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский и Галина Юровская, представители Национальной школы судей Украины, адвокаты, преподаватели, аспиранты, студенты, а также воспитанники Малой академии наук Украины обсудили деятельность Европейского комитета по социальным правам и применение его практики в Украине.

Как указали в КСУ, основной докладчицей во время тематической онлайн-лекции выступила Алла Федорова — член Европейского комитета по социальным правам (ЕКСП), доцент кафедры сравнительного и европейского права КНУ им. Тараса Шевченко, исследователь юридического факультета Университета Палацкого.

Она представила содержание Европейской социальной хартии (Хартии), полномочия Европейского комитета по социальным правам (ЕКСП), а также сосредоточила внимание на применении практики ЕКСП в Украине.

Как отметила докладчица, пересмотренная Хартия 1996 года вступила в силу в июле 1999 года и постепенно заменяет первоначальный договор 1961 года. Этот документ важен для граждан, поскольку гарантирует основные права и свободы человека в социальной и трудовой сферах. В нем закреплено 31 социальное право, в частности: право на труд, достойное отношение на работе, на социальное обеспечение, охрану здоровья, материнство, право на образование и жилье и др. Особое внимание уделено защите уязвимых групп: пожилых людей и лиц с инвалидностью, детей и мигрантов.

Она также ознакомила участников с работой ЕКСП, который осуществляет мониторинг соблюдения государствами-членами Совета Европы положений Хартии по следующим процедурам: отчетность (на основе национальных докладов, подготовленных государствами-участницами), коллективные жалобы, процедуры отчетности ad hoc и рассмотрение нератифицированных положений. Комитет дает правовую оценку выполнению государствами взятых обязательств, принимая заключения, решения, заявления о толковании и обзоры в рамках рассмотрения ad hoc отчетов.

Алла Федорова представила дайджест практики ЕКСП, который содержит основные правовые позиции Комитета, толкования Хартии, а также подробно рассказала о процедуре рассмотрения государственных докладов, механизме рассмотрения коллективных жалоб и критериях их приемлемости.

В этом контексте докладчица отметила, что тематика таких жалоб разнообразна, однако доминируют обращения, связанные с трудовыми правами. По состоянию на октябрь 2025 года подано 252 жалобы.

Алла Федорова проанализировала ряд решений, принятых по коллективным жалобам различных стран, касающихся вопросов прозрачности оплаты труда, механизма индексации пенсий, распределения вакцин в период пандемии COVID-19, снижения стандартов систем социального обеспечения и здравоохранения, обязательного периода службы после обучения и условий досрочного увольнения.

Отдельное внимание она уделила выводам ЕКСП, в которых обозначены важные аспекты, требующие дальнейшего внимания и корректировки для достижения полного соответствия стандартам Хартии. Также рассказала о применении практики ЕКСП в Украине, приведя пример заключений по вопросу уровня оплаты отпуска по уходу за ребенком.

По ее убеждению, ситуация с выполнением Украиной обязательств по Хартии требует тщательного анализа и совершенствования национального трудового и социального законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.