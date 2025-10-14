Практика судів
Розподільчий центр на ДВРЗ, куди доставляє ТЦК, виглядає гірше, ніж колонія, фото

14:26, 14 жовтня 2025
Ліжка у крові, антисанітарія у санвузлах — журналістка Раміна Есхакзай показала, як виглядає розподільчий центр у Києві, куди доставляє чоловіків ТЦК.
Фото: Раміна Есхакзай/Інстаграм
Журналістка Раміна Есхакзай показала, як виглядає розподільчий центр у Києві на ДВРЗ. За її словами, саме сюди доставляють осіб представники ТЦК. 

На опублікованих знімках видно, що умови перебування в центрі жахливі — приміщення брудні та занедбані, ліжка у крові, а у санвузлах — повна антисанітарія. 

Журналістка наголосила, що це не виправна колонія, а місце, де мобілізовані очікують на подальше направлення до військових частин.

За її словами, чоловіки можуть перебувати там тижнями без зв’язку з родинами. Вона також заявила, що серед присутніх є люди, які не придатні до служби, тоді як здорових і молодих чоловіків часто відправляють до війська майже одразу після короткої співбесіди.

Також вона додала, що саме в цих стінах агітують долучатися до різних бригад та розповідають про переваги служби в певних підрозділах.

"Багато привезених - наркомани та безхатьки, які не придатні до служби та сидять в центрі тижнями. Молодих та здорових забирають одразу, перед цим влаштувавши показову гру в хорошого/ поганого поліцейського. Я всіма руками за те, щоб самостійно обрати бригаду, пройти підготовку та підписати контракт, але 1) я не чоловік; 2) ми не живемо в світі рожевих поні.

Є велика частина людей, які не долучилися до лав ЗСУ з ряду різних причин, які можемо обговорити де-небудь під іншим дописом, але я, як сумлінний платник податків, не розумію, як розподільчий центр може виглядати гірше за місце утримання військовополонених росіян", — наголосила Раміна Есхакзай.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що 30 жовтня 2024 року Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення, де оцінила успіхи України на шляху до ЄС. В окремій доповіді йдеться зокрема про стан функціонування демократичних інститутів і дотримання в Україні гарантій прав людини.

Як вказала Єврокомісія, «воєнний стан допускає введення певних обмежень прав і свобод особи, прав і законних інтересів юридичних осіб. Загалом його застосування було пропорційним». «Загальна база основних прав є задовільною.

Влада України зберегла свою загальну повагу до основних прав і продемонстрував свою відданість їх захисту та подальшому узгодженню з acquis ЄС, незважаючи на обмеження через триваючу війну та воєнний стан.

Воєнний стан призвів до певних обмежень прав і свобод, але вони залишалися в основному пропорційними безпековій ситуації та загалом застосовувалися обережно» - зазначають чиновники Єврокомісії.

